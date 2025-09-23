scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹60 से कम वाले इस लॉजिस्टिक कंपनी के शेयर में बंपर रैली! 13% से ज्यादा चढ़ा भाव - Details

₹60 से कम वाले इस लॉजिस्टिक कंपनी के शेयर में बंपर रैली! 13% से ज्यादा चढ़ा भाव - Details

दोपहर 2:37 बजे तक शेयर बीएसई पर 13.43% या 6.22 रुपये की तेजी के साथ 52.53 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 13.15% या 6.08 रुपये चढ़कर 52.31 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 23, 2025 14:57 IST

Tiger Logistics Share: लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड (Tiger Logistics (India) Ltd) के शेयरों में आज बंपर तेजी देखने को मिल रही है। 

खबर लिखे जानें तक स्टॉक 13% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। दोपहर 2:37 बजे तक शेयर बीएसई पर 13.43% या 6.22 रुपये की तेजी के साथ 52.53 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 13.15% या 6.08 रुपये चढ़कर 52.31 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दोपहर 2:11 बजे तक कंपनी के 3,46,344 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

हाल ही में NSE पर लिस्ट हुआ है शेयर

Tiger Logistics का शेयर हाल ही में NSE पर लिस्ट हुआ है। इससे पहले स्टॉक सिर्फ BSE पर ही लिस्ट था। बीते 18 सितंबर को शेयर एनएसई पर लिस्ट हुआ था। एनएसई पर कंपनी के 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10,57,25,000 (10.5 करोड़) इक्विटी शेयरों लिस्ट हुए थे।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि यह कदम हमारे ग्रोथ के सफर में एक बड़ा माइलस्टोन है और हमारे उस रणनीतिक लक्ष्य के साथ जुड़ा है जिसमें हम बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना, ज्यादा निवेशकों तक पहुंच बनाना और शेयरधारकों से जुड़ाव को मजबूत करना चाहते हैं।

Tiger Logistics के बारे में

Tiger Logistics (India) Limited एक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। कंपनी भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग जैसी सर्विस देती है।

Tiger Logistics खासकर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कारोबार के लिए लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन देने में माहिर है। यह ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एफएमसीजी जैसे कई क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है।

Tiger Logistics का मकसद भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ज्यादा तेज़, भरोसेमंद और कुशल बनाना है। कंपनी के साथ कई बड़ी और जानी-मानी कंपनियां काम करती हैं, जो इसके भरोसे को दिखाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 23, 2025