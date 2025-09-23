Integrated Industries Share: स्मॉल कैप स्टॉक, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से 10 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले भी शेयर में छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल गई है।

स्टॉक पिछले 5 दिन में 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 हफ्ते में 66 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 2:15 बजे तक बीएसई पर 10.32% या 2.91 रुपये की तेजी के साथ 31.12 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 2:11 बजे तक कंपनी के 52,77,403 (52 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। लगातार रही शेयरों में तेजी के बाद BSE ने कंपनी से शेयर में आई तेजी का स्पष्टीकरण मांगा जिसके जवाब में कंपनी ने कहा कि फिलहाल, हमारी जानकारी में ऐसी कोई जानकारी, या कोई आने वाला ऐलान नहीं है, जिसका असर कंपनी के शेयर के दाम पर पड़ सकता हो और जिसे हमने स्टॉक एक्सचेंज को ना बताया हो।

इस कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 725.99 करोड़ है। इस शेयर ने मात्र 3 साल में 16310% का रिटर्न दिया है।

3 साल पहले सिर्फ 19 पैसे का था स्टॉक

12 सितंबर 2022 को कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ 0.19 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 2,63,157 इक्विटी शेयर होते।

अप्रैल 2024 में कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इस हिसाब से निवेशक के पास बोनस शेयर के बाद शेयरों की संख्या 5,26,314 हो गई होगी।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 31 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास वर्तमान में 1,63,15,734 (1.63 करोड़) रुपये का कॉर्पस होगा।

क्या करती है Integrated Industries?

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है।

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा।