MIC Electronics Share Price: एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स (MIC Electronics) के शेयरों में मंगलवार को 8% से ज्यादा की तेजी आई, और पिछले एक महीने में यह स्टॉक 30% से ज्यादा बढ़ चुका है। इस तेजी की बड़ी वजह है सरकार द्वारा LED प्रोडक्ट्स पर GST दरों में कटौती है। कारोबारी समय के अंत तक कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 1.66% या 1.06 रुपये गिरकर 62.90 रुपये पर बंद हुआ।

पहले कंपनी के LED डिस्प्ले और लाइटिंग प्रोडक्ट्स पर 28% GST लगता था, लेकिन अब यह घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे कंपनी के प्रोडक्ट्स की कीमतें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, जिससे बिक्री और मुनाफे दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

MIC Electronics, जो हैदराबाद की एक कंपनी है, LED वीडियो डिस्प्ले और लाइटिंग सॉल्यूशंस बनाती है। हाल ही में कंपनी को ₹1.73 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो साउथ सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट में रेलवे के लिए LED डिस्प्ले और लाइटिंग का काम किया जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की मुख्य विशेषज्ञता से जुड़ा है और इससे कंपनी की पकड़ रेलवे सेक्टर में मजबूत होगी।

FY26 की पहली तिमाही (जून 2025 तक) में कंपनी का टोटल रेवेन्यू ₹11.75 करोड़ रहा, जो पिछले साल की पहली तिमाही के ₹10.93 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि, नेट प्रॉफिट ₹1.67 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹1.97 करोड़ से थोड़ा कम है।

कुल मिलाकर, GST कटौती और नया रेलवे प्रोजेक्ट कंपनी के लिए आगे बेहतर ग्रोथ का संकेत दे रहे हैं।

MIC Electronics Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।