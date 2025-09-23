Apple Diwali Offer: iPhone 17 Pro, Mac और Watch पर जबरदस्त डील! No-cost EMI की सुविधा भी

Apple Diwali Offer: देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अगर आप iPhone या MacBook खरीदने का प्लान कर रहे हैं दो आपके लिए एक अच्छी खबर है। Apple ने फेस्टिव सीजन के खास मौके पर कुछ शानदार ऑफर पेश किए हैं, ताकि खरीदारों को iPhone 17 सीरीज, MacBooks, और Apple Watch जैसे डिवाइसेज पर बेहतरीन डील्स मिल सकें।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

iPhone 17 और MacBooks पर खास ऑफर

एप्पल के iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग के बाद, भारतीय बाजार में भारी मांग देखी जा रही है। इस बार कंपनी ने चार नए मॉडल पेश किए हैं - iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max। इन डिवाइसेज को खरीदने के लिए भारी भीड़ दिखी गई है।

ऑफर के तहत एप्पल American Express, ICICI Bank, और Axis Bank के कार्डधारकों को ₹10,000 तक का इंस्टेंट कैशबैक ऑफर कर रहा है, जो MacBook Air और MacBook Pro पर उपलब्ध है। iPhone 17 सीरीज और iPhone Air पर खरीदारों को ₹5,000 का कैशबैक मिलेगा।

नो-कोस्ट EMI ऑप्शन्स

एप्पल की नो-कोस्ट EMI सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे ग्राहक प्रोडक्ट की कीमत को समय के साथ चुका सकते हैं। iPhone 17 सीरीज और iPhone Air पर 12 महीने तक की नो-कोस्ट EMI उपलब्ध है, और यह ऑफर MacBooks, iPad, और Apple Watch डिवाइसेज पर भी लागू होता है।

यह नो-कोस्ट EMI ऑफर 23 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा, और यह अधिकांश प्रमुख बैंकों के साथ उपलब्ध है।

Apple के दीवाली ऑफर का लाभ कहां से लें?

एप्पल के दीवाली ऑफर को Apple की आधिकारिक वेबसाइट, Apple Stores, और Apple के अधिकृत रिटेल पार्टनर्स से प्राप्त किया जा सकता है। फिलहाल भारत में एप्पल के चार स्टोर हैं- नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, और पुणे।

खरीदार नो-कोस्ट EMI और इंस्टेंट कैशबैक के साथ दीवाली ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ये ऑफर्स किसी अन्य प्रमोशन्स के साथ नहीं जोड़े जा सकते।