scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारस्मॉल कैप आईटी कंपनी ने दी ये बड़ी जानकारी, ₹20 से कम वाले इस शेयर में आई तेजी - Details

स्मॉल कैप आईटी कंपनी ने दी ये बड़ी जानकारी, ₹20 से कम वाले इस शेयर में आई तेजी - Details

स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा की गई बड़ी घोषणा के बाद आई है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Bartronics India Limited (BIL) ने हैदराबाद की Huwel Life Sciences Pvt. Ltd. में ₹50 करोड़ तक के रणनीतिक निवेश की घोषणा की है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 25, 2025 11:38 IST

Bartronics India share price: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) के शेयरों में आज 2% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 464.17 करोड़ का है और शेयर प्राइस 20 रुपये से कम है। 

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:13 बजे तक बीएसई पर 2.56% या 0.38 रुपये की तेजी के साथ 15.24 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 1.27% या 0.19 रुपये चढ़कर 15.14 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा की गई बड़ी घोषणा के बाद आई है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Bartronics India Limited (BIL) ने हैदराबाद की Huwel Life Sciences Pvt. Ltd. में ₹50 करोड़ तक के रणनीतिक निवेश की घोषणा की है। 

Huwel एक उभरती हुई मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स कंपनी है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी इनोवेशन कर रही है। इस समझौते (MoU) के तहत, BIL कंपनी में 15% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगा। 

यह साझेदारी BIL की बिजनेस स्केलिंग क्षमता और Huwel की तकनीकी इनोवेशन को एक साथ लाकर भारत के स्वास्थ्य लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही, BIL को भविष्य में Huwel में अतिरिक्त 15% हिस्सेदारी खरीदने का भी ऑप्शन मिला है।

Huwel Life Sciences ने अब तक 100 से अधिक डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स विकसित किए हैं, जो टीबी, संक्रामक रोगों, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, वायरल बीमारियों, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान Huwel ने बड़े पैमाने पर RT-PCR जांच सॉल्यूशन उपलब्ध कराकर अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, कंपनी ने निपाह वायरस और चांदिपुरा वायरस के लिए भी महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक तकनीक विकसित की है।

इस रणनीतिक साझेदारी के तहत, Bartronics India Limited (BIL) को Huwel के साथ मिलकर कारोबार बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। BIL अब बाजार में कंपनी के विस्तार के लिए काम करेगी, तकनीकी सहयोग, डिजिटल पहुंच, और कस्टमाइज्ड एप्लिकेशन, पोर्टल्स व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विकसित करेगी।

BIL नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करेगा, साझेदारियों की शुरुआत करेगा, कमर्शियल शर्तों पर बातचीत करेगा और सरकारी, संस्थागत और अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह सब इस तरह से किया जाएगा कि दोनों कंपनियों के दीर्घकालिक हितों और मूल्य की रक्षा हो और उसमें वृद्धि भी हो सके।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 25, 2025