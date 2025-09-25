TruAlt Bioenergy IPO: इथेनॉल बनाने वाली कंपनी, ट्रुअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड (Trualt Bioenergy Ltd.) के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज से खुल चुका है। निवेशक इसे 29 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 472 - 496 रुपये है और कंपनी ने 30 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। ₹839.28 करोड़ के इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 1.51 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹750 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 0.18 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹89.28 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

TruAlt Bioenergy IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक आज सुबह 9:37 बजे तक इस आईपीओ का जीएमपी 80 रुपये था जो इसके 16.13% के प्रीमियम पर लिस्ट होने की संभावना जता रहा है।

आईपीओ से जुटाए पैसों का कंपनी कहां करेगी इस्तेमाल?

TruAlt Bioenergy अपनी TBL यूनिट 4 (300 KLPD क्षमता) में इथेनॉल प्लांट के लिए मल्टी-फीड स्टॉक ऑपरेशन्स शुरू करने जा रही है। इसका मतलब है कि अब यह सिर्फ गन्ने की बजाय अनाज जैसे अन्य कच्चे माल का भी इस्तेमाल कर सकेगी। इसके लिए Capex किया जा रहा है।

इसके अलावा, कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करेगी।

कंपनी के बारे में

यह कंपनी बायोफ्यूल्स (जैव ईंधन) के उत्पादन में काम कर रही है। इसका मुख्य फोकस इथेनॉल उत्पादन पर है। यह भारत की सबसे बड़ी इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापित क्षमता 2,000 किलो लीटर प्रति दिन (KLPD) है। वित्त वर्ष 2025 में इसकी इथेनॉल उत्पादन क्षमता में 3.6% बाजार हिस्सेदारी है।

कंपनी का काम इथेनॉल उत्पादन और कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। 31 मार्च 2025 तक इसकी सहायक कंपनी Leafinity के पास CBG उत्पादन प्लांट है, जिसकी क्षमता 10.20 टन प्रति दिन (TPD) है।

CBG क्षमता बढ़ाने के लिए Trualt Bioenergy ने एक जापानी गैस कंपनी और Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte. Ltd. के साथ MoUs (समझौता ज्ञापन) किए हैं।

RHP (Red Herring Prospectus) के अनुसार, कंपनी की कर्नाटक में कुल 5 डिस्टिलरी यूनिट्स हैं। इनमें से चार यूनिट्स मोलासेस (गन्ने के रस का बाय-प्रोडक्ट) और सिरप-आधारित कच्चे माल पर चलती हैं।

TruAlt Bioenergy आने वाले समय में नए क्षेत्रों में भी कदम रखने की योजना बना रही है, जैसे:

सेकंड जनरेशन इथेनॉल (2G Ethanol)

सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF)

Mevalonolactone (MVL) और अन्य बायोकेमिकल्स

आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं?

BP Equities, Ventura Securities, Marwadi Financial Services, Adroit Financial Services और GEPL Capital ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।