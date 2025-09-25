Defence Stocks to BUY: अगर आप डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में निवेश करने के सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काफी मददगार साबित हो सकती है। दरअसल ब्रोकरेज फर्म एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग (Antique Stock Broking) ने अपने डिफेंस सेक्टर के पसंदीदा स्टॉक्स के रूप में Mazagon Dock Shipbuilders Ltd, Hindustan Aeronautics (HAL), Bharat Electronics (BEL), Bharat Dynamics (BDL), PTC Industries और Zen Technologies को चुना है और इन पर BUY रेटिंग दी है।

HAL (Hindustan Aeronautics Limited)

ब्रोकरेज ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर कहा कि यह डिफेंस एयरोस्पेस में एक तरह से मोनॉपॉली रखती है। इसे डिफेंस ऑर्डर्स में बढ़ती तेजी से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज फर्म ने HAL को लेकर अपनी पॉजिटिव राय बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस ₹6,360 रखा है। यह कीमत HAL के वित्त वर्ष 2028 की पहली छमाही की अनुमानित EPS के 40 गुना पर आधारित है। ब्रोकरेज के मुताबिक तेजस जैसे लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी HAL को आने वाले समय में बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे इसका मुनाफा और शेयर की कीमत बढ़ सकती है।

BEL (Bharat Electronics Limited)

ब्रोकरेज ने कहा कि अब युद्ध से जुड़े सिस्टम्स (Warfare Systems) में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में BEL को कई अहम प्लेटफॉर्म्स पर इसका बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।

Antique ब्रोकरेज फर्म ने BEL पर अपनी ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस ₹454 तय किया है। ब्रोकरेज को लगता है कि आने वाले समय में BEL को अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं और कंपनी की कमाई व शेयर की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है।

PTC Industries

BUY कॉल देते हुए ब्रोकरेज ने कहा कि मेगा एयरोस्पेस मैटेरियल्स कॉम्प्लेक्स के पूर्ण उपयोग से 5-6 साल में 10-20 गुना रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना है।

Zen Technologies

इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने हाल के वर्षों में प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखाया है। हालांकि FY26E में ऑर्डर फाइनलाइजेशन में देरी से अस्थायी ठहराव आया है लेकिन FY27E से Simulation और ADS सेगमेंट में मजबूत रिबाउंड की संभावना है।

Mazagon Dock

ब्रोकरेज ने कहा कि मझगांव डॉक की मार्च और जून तिमाही में ईबीटीडीए मार्जिन पर असर पड़ा है क्योंकि कंपनी ने दो बड़े ऑर्डर्स से जुड़े ज्यादा खर्च के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान बनाए थे। लेकिन ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि सितंबर तिमाही से ये ज्यादा प्रावधान धीरे-धीरे कम हो जाएंगे। यानी, आगे चलकर Mazagon Dock की मुनाफे की स्थिति बेहतर हो सकती है।

डिफेंस सेक्टर Outlook

रक्षा मंत्रालय ने Technology Perspective and Capability Roadmap (TPCR) 2025 जारी की है, जिसमें अगले 15 सालों में सेना, नौसेना और वायु सेना के हथियारों और तकनीक की जरूरतें बताई गई हैं।

नौसेना (Navy)

1 एयरक्राफ्ट कैरियर (जहाज पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाला)

5 से 10 डेस्ट्रॉयर या फ्रिगेट जहाज

10 न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम (परमाणु ऊर्जा से चलने वाले सिस्टम)

200-250 लंबी दूरी की मिसाइलें

1,700 से 1,800 भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहन

सेना (Army)

लाइट टैंक्स

UAV (ड्रोन) से प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन्स (सटीक हथियार)

साइबर-हॉर्डन कम्युनिकेशन सिस्टम (सुरक्षित और उन्नत संचार प्रणाली)

वायु सेना (Air Force)