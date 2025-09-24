Waaree Energies, Premier Energies: ब्रोकरेज आनंद राठी को पसंद ये दो शेयर, कवरेज शुरू करते हुए दिया BUY कॉल

Stocks to BUY: ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी (Anand Rathi) ने बुधवार को कहा कि भारत का सोलर सेक्टर बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह खुद सरकार ही है। दरअसल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने साल 2030 तक 500GW रिन्यूएबल क्षमता का लक्ष्य रखा है।

अनुमान है कि इस दौरान बिजली की खपत 5.8% CAGR के साथ 2,250 बिलियन यूनिट्स तक पहुंचेगी, जिसमें सोलर का योगदान 7.9% से बढ़कर 19.2% होगा, यानी 338GW सोलर क्षमता की जरूरत होगी।

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने कहा है कि सरकार की Approved List of Models and Manufacturers (ALMM I/II/III) जैसी नीतियों की वजह से अब सोलर प्रोजेक्ट्स में घरेलू कंटेंट का इस्तेमाल जरूरी हो जाएगा।

इसका फायदा ये होगा कि जो सोलर कंपनियां DCR (Domestic Content Requirement) वाले मॉड्यूल्स बनाएंगी, उन्हें प्रति वाट $0.08 का ज्यादा दाम (प्रीमियम) मिलेगा। इसके साथ ही, ये कंपनियां 34% तक का EBITDA मार्जिन कमा सकती हैं।

वहीं, जो कंपनियां गैर-DCR मॉड्यूल्स बना रही हैं, उनका मार्जिन सिर्फ 15% तक ही रह सकता है। यानी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से कंपनियों की कमाई में भी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

Premier Energies

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने Premier Energies पर अपना कवरेज शुरू करते हुए ‘Buy’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,321 तय किया है। यह टारगेट FY27-28 की अनुमानित औसत कमाई के 30 गुना के आधार पर तय किया गया है।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने ₹12,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान रखा है, जिसके तहत FY28 तक इसकी सेल उत्पादन क्षमता 10GW और मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 11.1GW तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही, कंपनी 10GW इनगॉट-वेफर बैकवर्ड इंटीग्रेशन और BESS (Battery Energy Storage Systems) व इनवर्टर्स में भी वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रही है।

Premier Energies की घरेलू सेल मार्केट में 11% हिस्सेदारी है और इसकी 100% ऑर्डर बुक घरेलू ग्राहकों से है, जिससे राजस्व को लेकर मजबूत भरोसा बनता है। इसके अलावा, यह कंपनी थर्ड-पार्टी सेल्स के लिए भी उत्पाद देती है, जो इसे बाकी कंपीटिटर से अलग बनाता है।

Waaree Energies

ब्रोकरेज फर्म ने Waaree Energies पर भी ‘Buy’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹4,654 तय किया है। यह वैल्यूएशन FY27-28 की अनुमानित औसत कमाई के 30 गुना और 10% डिस्काउंट के आधार पर तय किया गया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि फिलहाल कंपनी के पास 16.7GW मॉड्यूल और 5.4GW सेल की उत्पादन क्षमता है। इसकी योजना है कि FY27 तक यह क्षमता बढ़ाकर 25.7GW मॉड्यूल और 15.4GW सेल तक कर दी जाए।

बैकवर्ड इंटीग्रेशन की दिशा में कंपनी 10GW वेफर और इनगॉट्स निर्माण पर काम कर रही है और साथ ही BESS (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम), ग्रीन हाइड्रोजन और इनवर्टर्स जैसे नए क्षेत्रों में भी विस्तार कर रही है।

कंपनी के पास फिलहाल 25GW का रिकॉर्ड ऑर्डर बैकलॉग है, जो इसके राजस्व और प्रोजेक्ट क्रियान्वयन की दिशा में मजबूत स्थिति को दर्शाता है। Waaree की यह आक्रामक विस्तार योजना और डाइवर्सिफिकेशन इसे सोलर सेक्टर में अग्रणी बनाए रखने में मदद करेगी।