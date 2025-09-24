scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार52 Week High! इस टाटा स्टॉक में बंपर रैली - 2 दिन में 25% चढ़ा भाव, वजह?

52 Week High! इस टाटा स्टॉक में बंपर रैली - 2 दिन में 25% चढ़ा भाव, वजह?

इस टाटा शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 9,100 रुपये को टच किया है। टाटा स्टॉक में आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है जिससे शेयर सिर्फ दो दिन में 25% उछल चुका है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 24, 2025 15:21 IST

Tata Investment Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इंवेस्टमेंट (Tata Investment Corporation Ltd) के शेयरों ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 9,100 रुपये को टच किया है। टाटा स्टॉक में आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है जिससे शेयर सिर्फ दो दिन में 25% उछल चुका है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इन दो वजहों से आई तेजी

पहला- कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 1:10 स्टॉक स्प्लिट के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है और अब 10 रुपये के फेस वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ा जाएगा। कंपनी ने इसके लिए 14 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है।

दूसरा- शेयर में तेजी के पीछे का दूसरा कारण टाटा कैपिटल का आईपीओ है। टाटा ग्रुप की वित्तीय सेवा शाखा Tata Capital का लंबे समय से प्रतीक्षित IPO अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है जिससे इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।

विशेषज्ञों की राय

WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर, क्रांति बथिनी ने कहा कि मौजूदा निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से अपने निवेश को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी की बुनियादी स्थिति मजबूत दिख रही है। हालांकि, नए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर शेयर के मौजूदा भाव को देखते हुए।

तकनीकी नजरिए से, स्टॉक फिलहाल सभी प्रमुख मूविंग एवरेज (SMA) - 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150 और 200 दिन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि मजबूत ट्रेंड को दर्शाता है। हालांकि, 14-दिन का RSI (Relative Strength Index) 87.14 तक पहुंच चुका है, जो बताता है कि स्टॉक इस समय बहुत ज्यादा खरीदा गया (Overbought) है।

Prabhudas Lilladher के टेक्निकल एनालिस्ट शिजू कुथुपालक्कल के मुताबिक स्टॉक फिर से ₹9,757 (मार्च 2024 का हाई) तक जा सकता है, जबकि इसका मजबूत सपोर्ट ₹7,650 के आसपास है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक धैर्य रखें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 24, 2025