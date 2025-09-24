Tata Investment Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इंवेस्टमेंट (Tata Investment Corporation Ltd) के शेयरों ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 9,100 रुपये को टच किया है। टाटा स्टॉक में आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है जिससे शेयर सिर्फ दो दिन में 25% उछल चुका है।

इन दो वजहों से आई तेजी

पहला- कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 1:10 स्टॉक स्प्लिट के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है और अब 10 रुपये के फेस वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ा जाएगा। कंपनी ने इसके लिए 14 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है।

दूसरा- शेयर में तेजी के पीछे का दूसरा कारण टाटा कैपिटल का आईपीओ है। टाटा ग्रुप की वित्तीय सेवा शाखा Tata Capital का लंबे समय से प्रतीक्षित IPO अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है जिससे इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।

विशेषज्ञों की राय

WealthMills Securities के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर, क्रांति बथिनी ने कहा कि मौजूदा निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से अपने निवेश को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी की बुनियादी स्थिति मजबूत दिख रही है। हालांकि, नए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर शेयर के मौजूदा भाव को देखते हुए।

तकनीकी नजरिए से, स्टॉक फिलहाल सभी प्रमुख मूविंग एवरेज (SMA) - 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150 और 200 दिन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि मजबूत ट्रेंड को दर्शाता है। हालांकि, 14-दिन का RSI (Relative Strength Index) 87.14 तक पहुंच चुका है, जो बताता है कि स्टॉक इस समय बहुत ज्यादा खरीदा गया (Overbought) है।

Prabhudas Lilladher के टेक्निकल एनालिस्ट शिजू कुथुपालक्कल के मुताबिक स्टॉक फिर से ₹9,757 (मार्च 2024 का हाई) तक जा सकता है, जबकि इसका मजबूत सपोर्ट ₹7,650 के आसपास है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक धैर्य रखें।