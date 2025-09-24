scorecardresearch
₹2 से कम वाले इस पेनी स्टॉक में लगा अपर सर्किट! ऐसा क्या हुआ?

Excel Realty N Infra के शेयरों में आज 2% के अपर सर्किट लगा है। इस स्मॉलकैप स्टॉक का NSE पर लॉकेड लेवल ₹1.54 रहा। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 24, 2025 14:36 IST

Penny Stock: 2 रुपये से कम वाले पेनी स्टॉक Excel Realty N Infra के शेयरों में आज 2% के अपर सर्किट लगा है। इस स्मॉलकैप स्टॉक का NSE पर लॉकेड लेवल ₹1.54 रहा। 

स्टॉक रैली का कारण

Excel Realty के शेयर में रैली मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण आई। खबर लिखे जानें तक एनएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 12:34 बजे तक 1.7 करोड़ इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

बीते मंगलवार 23 सितंबर को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आगामी 6 अक्टूबर को होगी जिसमें:

कंपनी, पहले से मंजूर की गई फंड जुटाने की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगी। पहले कंपनी को ₹500 करोड़ तक फंड जुटाने की मंज़री 29 अगस्त 2025 को बोर्ड की बैठक में दी गई थी। अब प्रस्ताव है कि यह राशि बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ कर दी जाए।

यह फंड जुटाने का काम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कन्वर्टिबल वारंट, FCCBs (Foreign Currency Convertible Bonds), QIP (Qualified Institutional Placement) या किसी अन्य मान्य तरीके से किया जा सकता है।

कंपनी की अधिकृत पूंजी (Authorised Capital) को ₹2,500 करोड़ से बढ़ाकर ₹22,500 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बढ़ोतरी शेयरधारकों, नियामक संस्थाओं और अन्य जरूरी पक्षों की मंजूरी मिलने के बाद ही लागू होगी।

3 महीने में 80% का रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 80 प्रतिशत का रिटर्न और पिछले 6 महीने में 91 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

Excel Realty N Infra रियल एस्टेट, IT सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी खासतौर पर कॉल सेंटर, बीपीओ सेवाएं और IT-संबंधित प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। एक्सेल रियल्टी का फोकस टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 24, 2025