Penny Stock: स्मॉल कैप आईटी कंपनी बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) के शेयरों में आज 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 20 रुपये से कम वाले इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों का पैसा पांच साल में 8 गुना कर दिया है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 451.99 करोड़ है।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11 बजे तक बीएसई पर 2.24% या 0.34 रुपये गिरकर 14.84 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.80% या 0.12 रुपये टूटकर 14.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बीते 23 सितंबर को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (BIL) ने हुवेल लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड (Huwel) के साथ एक MoU साइन किया है।

इस समझौते का मकसद दोनों कंपनियों के बीच आपसी सहयोग और निवेश को लेकर इरादों को दर्ज करना है। इसके तहत, बारट्रॉनिक्स इंडिया Huwel में कुल 50 करोड़ रुपये (कई हिस्सों में) निवेश करेगा। इस निवेश के बाद BIL को Huwel की कुल हिस्सेदारी में 15% हिस्सेदारी मिलेगी।

इस साझेदारी में दोनों कंपनियां मिलकर कई काम करेंगी, जैसे:

साथ मिलकर कारोबार को बढ़ाना और तकनीक को मजबूत करना

जरूरी सामानों की खरीद में मदद करना और डिजिटल तरीकों से लोगों तक पहुंच बनाना

नई दवाइयों और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करना, उन्हें बनाना और बाजार में उतारना

भारत और विदेशों में कारोबार को फैलाना

यह साझेदारी लंबी अवधि के लिए होगी, जिसका मकसद पक्का कारोबार, नई चीजें बनाना, उत्पादों में विविधता लाना, और हेल्थकेयर मार्केट में तेजी से बढ़ना है।

पांच साल में 8 गुना हुआ पैसा

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 18 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो पिछले 1 साल में शेयर 35 प्रतिशत टूटा है।

वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 260 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 710 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

