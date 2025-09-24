Sensex, Nifty: लगातार चौथे दिन गिरा बाजार! सेंसेक्स 300 अंक टूटा - निफ्टी का क्या है हाल, टॉप लूजर्स?

Sensex, Nifty: बुधवार 24 सितंबर को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला जो लगातार गिरावट का चौथा दिन है। आज सेंसेक्स अपने पिछले बंद 82,102.10 के मुकाबले 184.45 अंक गिरकर 81,917.65 अंक पर खुला था और निफ्टी 60 अंक गिरकर 25,108.75 पर रहा। कमजोर ग्लोबल संकेत और H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी की चिंताओं ने बाजार पर दबाव डाला।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक सुबह 10:30 बजे तक सेंसेक्स 0.32% या 260.39 अंक गिरकर 81,841.71 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 0.27% या 68.95 अंक टूटकर 25,100.55 अंक पर कारोबार कर रहा था।

अभी तक सेंसेक्स के टॉप लूजर

खबर लिखे जानें तक टेक महिंद्रा- 1.5 प्रतिशत, टाटा मोटर्स 1.25 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 1 प्रतिशत और एचडीएफसी बैंक 1 प्रतिशत गिरकर ट्रेड कर रहा है।

ग्लोबल मार्केट का हाल

वॉल स्ट्रीट में पिछले दिन रात को S&P 500 0.55% गिरकर 6,656.92 पर बंद हुआ, जबकि Nasdaq Composite 0.95% घटकर 22,573.47 और Dow Jones 0.19% गिरकर 46,292.78 पर बंद हुआ।

एशियाई मार्केट का हाल

एशियाई बाजारों में आज मिलाजुला रुख देखने को मिला। जापान का Nikkei 225 इंडेक्स 0.43% की गिरावट के साथ 45,300.30 पर बंद हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का KOSPI भी 1.03% लुढ़ककर 3,450.37 पर आ गया। दूसरी ओर, हांगकांग का Hang Seng इंडेक्स 0.75% की मजबूती के साथ 26,354.52 पर बंद हुआ, जिससे बाजार में कुछ सकारात्मक संकेत मिले।

एक्सपर्ट का विश्लेषण

जियोजित फाइनेंशियल के वी. के. विजयकुमार ने कहा कि दुनिया भर के बाजारों में सबसे बड़ी चिंता यह है कि सभी चीजों के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं। फिर चाहे वो शेयर हों, सोना, चांदी या बिटकॉइन सबकी कीमतें बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल ने रोड आइलैंड में अपने भाषण में फिर से यह बात कही कि महंगाई और रोजगार को लेकर खतरे बने हुए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि फेड की नीतियां आगे भी मुश्किल हो सकती हैं।