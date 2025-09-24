One Point One Solutions ने AI कंपनी ITNITY में 64% हिस्सेदारी खरीदी! पांच साल में 1827% चढ़ा है स्टॉक

Stock in Focus: बीपीओ सेक्टर की कंपनी One Point One Solutions Limited के शेयर में आज 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:30 बजे तक एनएसई पर 0.99% या 0.44 रुपये गिरकर 43.88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीते मंगलवार को कंपनी ने अपने एनएसई फाइलिंग में बताया कि One Point One Singapore PTE. Ltd., जो कि One Point One Solutions की एक पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने ITNITY PTE. LTD. में निवेश करने के लिए एक इवेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है।

इस समझौते के तहत, One Point One Singapore PTE. Ltd, ITNITY PTE. LTD. के कुछ शेयर्स खरीदेगी।

ITNITY, Information Technology Enabled Services (ITES) और Artificial Intelligence (AI) के क्षेत्र में काम करती है। यह एक डायवर्सिफाइड IT सॉल्यूशंस कंपनी है, जिसने ‘True VA’ नाम की एक खास वॉयस AI सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो बोलचाल को सीधे बिजनेस रणनीतियों में बदलने में मदद करता है। यह समझौता One Point One Singapore, ITNITY और राजेश पाहवा के बीच हुआ है।

इस डील के तहत One Point One Singapore, ITNITY के 64.29% शेयर कैश (USD 3.6 मिलियन) में खरीदेगी, और अगले 12 महीनों के अंदर बाकी के बचे हुए 35.71% हिस्सेदारी खरीदने का ऑप्शन रहेगा। इस निवेश से कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एकजुट कर पाएगी, जिससे वित्तीय और संचालन ढांचा मजबूत होगा।

One Point One Solutions Share Price History

पिछले 5 दिन में शेयर करीब 1 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 3 प्रतिशत टूटा है। इसके अलावा पिछले 6 महीने में शेयर 11 प्रतिशत और 1साल में 38 प्रतिशत फिसला है।

हालांकि शेयर ने पिछले 5 साल में 1827 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

