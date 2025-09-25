Hindustan Copper Share Price: देश की एकमात्र तांबा (Copper) उत्पादक कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Ltd) के शेयरों में आज करीब 7% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है।

स्टॉक सुबह 11:44 बजे तक ये पीएसयू स्टॉक बीएसई पर 6.63% या 20.45 रुपये की तेजी के साथ 328.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 6.42% या 19.81 रुपये की तेजी के साथ 328.52 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों आई शेयर में तेजी?

हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में आज इसलिए तेजी आई क्योंकि शंघाई कॉपर की कीमतें गुरुवार को छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। शंघाई कॉपर, शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज (SHFE) (Shanghai Futures Exchange) पर कारोबार करने वाले कॉपर (तांबे) के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो चीन के वायदा बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

शंघाई कॉपर में यह तेजी तब आई जब Freeport-McMoran ने अपनी इंडोनेशिया स्थित Grasberg माइन में उत्पादन बाधित होने की घोषणा करते हुए फोर्स मेज्योर (Force Majeure) घोषित किया। इसका मतलब है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कंपनी अब ऑर्डर पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

इस खबर के बाद व्यापारियों को यह लगने लगा कि आने वाले समय में कच्चे माल (कॉपर) की आपूर्ति और भी कठिन (टाइट) हो सकती है। इसी उम्मीद में कॉपर की कीमतों में तेजी आई और उसका फायदा Hindustan Copper जैसे प्लेयर्स को मिला है।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर सबसे अधिक ट्रेडेड कॉपर कॉन्ट्रैक्ट 03:10 GMT पर 2.86% बढ़कर 82,280 युआन ($11,545.64) प्रति मीट्रिक टन पर था। यह 26 मार्च के बाद का उच्चतम स्तर है और बाजार में तांबे की आपूर्ति में संभावित कमी के कारण कीमतों में तेजी का संकेत देता है।

Hindustan Copper Share

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 314.95 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 330 रुपये को टच कर लिया है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:39 बजे तक कंपनी के 16,84,532 (16.8 लाख) इक्विटी शेयरों में कारोबार हुआ है।