Google Android PCs: गूगल स्मार्टफोन मार्केट में एंड्रॉइड (Android) के जरिए पूरी तरह से हावी है। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर (PC) और लैपटॉप की दुनिया में उसका Chrome OS ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया है।

अब गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, Rick Osterloh ने पुष्टि की है कि कंपनी जल्द ही Android को PC में भी लाने वाली है।

Snapdragon Summit के दौरान Rick Osterloh ने Qualcomm के CEO Christiano Amon के साथ मंच शेयर करते हुए बताया कि अब तक गूगल ने अलग-अलग डिवाइसेज के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए है जैसे- स्मार्टफोन के लिए Android और PC के लिए Chrome OS लेकिन अब गूगल और Qualcomm मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिससे Android को PCs में लाने की तैयारी हो रही है।

यह कदम Google के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, जिससे वह Windows जैसी मजबूत कंपनियों को PC मार्केट में चुनौती दे सकेगा।

Rick Osterloh ने कहा कि हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हम मोबाइल और PC के लिए एक साझा तकनीकी आधार (common technical foundation) तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब गूगल अपने प्रोडक्ट को PC और डेस्कटॉप सिस्टम्स पर एकजुट करने की दिशा में काम कर रहा है।

शुरुआत में Osterloh ने Android का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन बाद में साफ कहा कि Android अब हर तरह की कंप्यूटिंग कैटेगरी में सभी को सेव कर सकेगा। इस बयान से पुष्टि हो गई कि Google अब Android को लैपटॉप और PCs में लाने की तैयारी कर रहा है।

Qualcomm के CEO Christiano Amon इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने इसे देखा है, यह वाकई शानदार है। यह मोबाइल और PC के एक साथ जुड़ने के सपने को पूरा करता है। मैं इसे इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकता।

Android PC में Gemini AI का इस्तेमाल

गूगल अब अपने आने वाले एंड्रॉइड PC में भी Gemini AI को शामिल करेगा। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक इंडस्ट्री का सबसे अहम हिस्सा बनता जा रहा है।

Google का Gemini AI मॉडल पिछले कुछ महीनों में तेजी से विकसित हुआ है, और अब इसे Android में भी इंटीग्रेट किया गया है। इसी अनुभव को Google अब अपने नए Android PCs में भी लाना चाहता है।

Google के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Rick Osterloh ने कहा कि यह एक और तरीका है जिससे हम अपनी पूरी AI तकनीक- Gemini मॉडल, Google Assistant, हमारे ऐप्लिकेशन और डेवलपर कम्युनिटी को PC के क्षेत्र में ला सकते हैं।

हालांकि, Google ने अभी यह नहीं बताया कि Android लैपटॉप कब तक बाजार में आएंगे, लेकिन चूंकि कंपनी ने अब इस प्रोजेक्ट पर खुलकर बात की है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यूजर्स को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

संभावना है कि ये Android लैपटॉप्स शुरुआती और बजट सेगमेंट (low-end PCs) में ही रहेंगे, जैसा कि पहले Chromebooks के साथ हुआ था।