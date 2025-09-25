Mahindra Stock to BUY: अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाने के लिए कोई भरोसेमंद स्टॉक की तालाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है।

महिंद्रा ग्रुप की एनबीएफसी आर्म, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd) पर आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड (Religare Broking Ltd) ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए BUY कॉल दिया है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अगले 12-18 महीने में M&M Financial के शेयरों में 15.8% की तेजी आ सकती है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:24 बजे तक बीएसई पर 0.82% या 2.30 रुपये की तेजी के साथ 279.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.76% या 2.15 रुपये चढ़कर 280 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

M&M Financial पर Religare Broking की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट, वित्त वर्ष 2024 से 2027 के बीच 15.2% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी महिंद्रा वाहनों की मांग, ग्रामीण बाजारों पर फोकस और सरकारी नीतियों के समर्थन से प्रेरित होगी।

कंपनी अब केवल वाहन फाइनेंस तक सीमित न रहकर, SME लोन, EV फाइनेंसिंग, लीजिंग और डिजिटल उत्पादों जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से कदम बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य पोर्टफोलियो को और मजबूत व संतुलित बनाना है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कम ब्याज दरों पर उधारी और ज्यादा मुनाफे वाले एसेट्स की तरफ बढ़ते रुझान से नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 17.8% CAGR की दर से वृद्धि और कॉस्ट एफिशिएंसी में सुधार की उम्मीद है।

एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है, और क्रेडिट लागत घटकर 1.3% पर आ गई है। साथ ही, रिटर्न रेशियो में भी सुधार हो रहा है - जहां ROE (रिटर्न ऑन इक्विटी) 14.4% और ROA (रिटर्न ऑन एसेट्स) 2% तक पहुंच सकता है।

कंपनी का PAT (मुनाफा) भी वित्त वर्ष 2024 से 2027 के बीच 23.6% CAGR की दर से बढ़ने का अनुमान है।

M&M Financial Share Price Target

ब्रोकरेज ने कहा कि इन मजबूत आंकड़ों को देखते हुए, हम इस स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग बनाए रखते हैं, और अगली 12-18 महीनों के लिए इसका टारगेट प्राइस ₹327 तय करते हैं।

ब्रोकरेज 24 सितंबर के भाव 282 के आधार पर 15.8% के अपसाइड की संभावना जताई है।

