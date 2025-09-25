इस स्मॉल कैप कंपनी ने दी एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी, 2% से ज्यादा उछला शेयर- Details
2,252.85 करोड़ के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी जीआरएम ओवरसीज आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।
Stock in Focus: लीडिंग एफएमसीजी पैकेज्ड फूड कंपनियों में से एक, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड (GRM Overseas Limited) के शेयरों में आज 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 3:09 बजे तक एनएसई पर 2.25% या 8.10 रुपये चढ़कर 367.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.83% या 6.60 रुपये चढ़कर 367.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने आज हरियाणा के गुरुग्राम में नए कॉर्पोरेट ऑफिस का उद्घाटन किया है। कंपनी ने बताया कि नया ऑफिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स और मार्केटिंग, मार्केटिंग कम्युनिकेशन (MARCOM) और क्लाइंट एंगेजमेंट जैसी जरूरी टीमों को एक ही जगह पर लेकर आया है।
इससे टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और कंपनी के नए जमाने के पैकेज्ड फूड ब्रांड्स को मजबूती मिलेगी।
कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, अतुल गर्ग ने कहा कि गुरुग्राम हमारे निरंतर विस्तार और इनोवेशन के लिए एक अच्छा स्थान है। यह कदम सिर्फ ऑफिस के पते बदलने से कहीं अधिक है। यह हमारी टीमों को मजबूत बनाने और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के मिशन में एक साहसिक कदम है।
साल 2025 में 80% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 3 महीने में सपाट रहा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 35 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
YTD आधार पर देखें तो शेयर ने साल 2025 में अब तक 83% का रिटर्न दिया है।
GRM Overseas के बारे में
शुरू में यह कंपनी चावल की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग (व्यापार) का काम करती थी, लेकिन अब यह एक कंज्यूमर स्टेपल्स देने वाली कंपनी बन रही है।
शुरुआती वर्षों में GRM ने अपना चावल मुख्य रूप से मिडल ईस्ट और यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट किया। धीरे-धीरे कंपनी ने 42 देशों में अपने चावल का बाजार बना लिया है और आज यह भारत के टॉप 5 चावल निर्यातकों में शामिल है।
GRM के पास तीन चावल प्रोसेसिंग यूनिट हैं - पानीपत (हरियाणा), नौल्था (हरियाणा), और गांधीधाम (गुजरात) में। इन यूनिट्स की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 4,40,800 मीट्रिक टन है। इसके अलावा गांधीधाम प्लांट के पास 1.75 लाख वर्ग फीट का वेयरहाउस भी है, जिससे कांडला और मुंद्रा पोर्ट से माल जल्दी भेजना आसान हो जाता है।
कंपनी अपने ‘10X, ‘Himalaya River’ और ‘Tanoush’ ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स बेचती है, और साथ ही ग्राहकों के ब्रांड नाम से भी (प्राइवेट लेबल) माल बेचती है।