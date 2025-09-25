Oppo Reno 14 5G Diwali Edition हुआ लॉन्च! टेंपरेचर बदलने के साथ ही बदलेगा फोन का रंग - चेक करें प्राइस

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन Reno 14 जैसी ही स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ आता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात दिवाली से प्रेरित नया डिजाइन है।

इस फोन में मंडला आर्ट और GlowShift टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इसे एक यूनिक और फेस्टिव अपील देती है। GlowShift तकनीक की मदद से फोन का पीछे का पैनल बॉडी के तापमान के अनुसार रंग बदलता है - यह ब्लैक (28℃ से नीचे), मिड-टोन (29-34℃) और गोल्ड (35℃ से ऊपर) में परिवर्तित होता है।

फोन के डिजाइन में भारतीय पारंपरिक प्रतीकों जैसे मंडला, मोर और दीये की आकृतियां शामिल की गई हैं।

कीमत और उपलब्धता

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition का 8GB + 256GB वैरिएंट ₹39,999 में उपलब्ध है, लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत इसे ₹36,999 में खरीदा जा सकता है।

यह फोन Oppo की वेबसाइट, Flipkart, Amazon और कुछ ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। ऑफर्स में 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI, क्रेडिट कार्ड EMI पर ₹3,000 तक का इंस्टेंट कैशबैक, और नॉन-EMI क्रेडिट कार्ड पर ₹2,000 तक का कैशबैक शामिल हैं।

स्पेसिफिकेशन्स

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 6.59-इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन के साथ आती है। प्रोसेसर के रूप में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट है, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यह फोन ColorOS 15 पर चलता है, जो Android 15 पर आधारित है। AI फीचर्स में Google Gemini, और AI आधारित फोटो और वीडियो एडिटिंग टूल्स भी शामिल हैं।

कैमरा सेटअप

कैमरा की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सिस्टम है - जिसमें 50MP का मेन सेंसर, 50MP का 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट में 50MP का हाई-रेज सेल्फी कैमरा मिलता है, जो सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के लिए शानदार अनुभव प्रदान करता है।

बैटरी और अन्य फीचर्स

फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल सिम सपोर्ट, 5G कनेक्टिविटी, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS और USB Type-C पोर्ट जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी सुविधाएं मिलती हैं।

फोन की IP66, IP68 और IP69 रेटिंग इसे वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट बनाती है। इसका वजन मात्र 187 ग्राम है और मोटाई 7.42mm है, जो इसे स्टाइलिश और पोर्टेबल बनाता है।