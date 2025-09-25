scorecardresearch
इस ऑटो एंसीलरी के शेयर में आएगी 19% की रैली! Axis Securities ने लगाया बड़ा दांव - चेक करें टारगेट

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी अब पारंपरिक ऑटो कंपोनेंट निर्माता से आगे बढ़कर एक टेक्नोलॉजी-आधारित मोबिलिटी सॉल्यूशन कंपनी बनने की दिशा में काम कर रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 25, 2025 16:18 IST

Stock to BUY: ऑटो एंसीलरी सेक्टर की कंपनी, मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Minda Corporation Ltd) पर आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने बुलिश रिपोर्ट जारी करते हुए BUY कॉल दिया है और 19% से अपसाइड की संभावना जताई है।

गुरुवार को मिंडा कॉर्पोरेशन का शेयर बीएसई पर 0.77% या 4.45 रुपये गिरकर 574.70 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.54% या 3.10 रुपये टूटकर 576 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 579.10 रुपये पर खुला था और इसने आज अपना इंट्राडे हाई 591.50 रुपये को टच किया है तो वहीं आज इस शेयर का इंट्राडे लो 570.55 रुपये था।

Minda Corporation पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी अब पारंपरिक ऑटो कंपोनेंट निर्माता से आगे बढ़कर एक टेक्नोलॉजी-आधारित मोबिलिटी सॉल्यूशन कंपनी बनने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी की ताकत इसके मजबूत फाइनेंशियल्स, स्थायी OEM क्लाइंट्स, और इसके सहयोगी से बढ़ती मुनाफे की हिस्सेदारी में दिखाई देती है। 

EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) और ICE (Internal Combustion Engine) दोनों सेगमेंट में इसके पास स्पष्ट ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जो इसे लंबी अवधि के लिए मजबूत निवेश का अवसर बनाते हैं।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी के पास न्यू ऑर्डर वीन, मजबूत ऑर्डर बुक, और मैनेजमेंट का आत्मविश्वास है कि यह ऑटो इंडस्ट्री की औसत ग्रोथ से बेहतर प्रदर्शन करेगी -  वह भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीकों से।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY 25 - 28E में अनुमानित ग्रोथ इस प्रकार रह सकता है:

  • राजस्व: 13% CAGR
  • EBITDA : 16% CAGR
  • PAT : 22% CAGR

Minda Corporation Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 690 रुपये का तय किया है। ब्रोकरेज ने 24 सितंबर का भाव 579 को CMP मानते हुए 19% अपसाइट की संभावना जताई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 25, 2025