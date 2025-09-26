Astral, Supreme Industries और Prince Pipes - जेएम फाइनेंशियल ने शुरू की कवरेज, 26% तक का दिया अपसाइड

Stocks to BUY: प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड (Astral Ltd), सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Supreme Industries Ltd) और प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड (Prince Pipes and Fittings Ltd) पर आज दिग्गज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपने कवरेज को शुरू करते हुए 26% तक के अपसाइड की संभावना जताई है।

Astral पर ब्रोकरेज ने कवरेज को शुरू करते हुए कहा कि Astral Ltd एक प्रमुख बिल्डिंग मटीरियल कंपनी है, जो मुख्य रूप से CPVC पाइप्स (लगभग 70-75% राजस्व) में नेतृत्व करती है और साथ ही अन्य संबंधित बिजनेस भी करती है।

कंपनी CPVC रेजिन (40kt प्रति वर्ष, 2QFY27 तक) के उत्पादन में निवेश कर अपनी सप्लाई मजबूत कर रही है, जिससे मार्जिन और कंपीटिशन बढ़ेगी। पाइप्स के अलावा, एडहेसिव्स (22-23% रेवेन्यू) भारत में अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, जबकि यूके ऑपरेशन में सुधार हो रहा है।

ब्रोकरेज का मानना है कि FY25-28E में 18% EPS की वृद्धि और कम कैपेक्स के साथ, Astral करीब 19 अरब रुपये का फ्री कैश फ्लो बनाएगी, जिससे नेट कैश FY28E तक लगभग 4 गुना बढ़कर 21 अरब रुपये हो जाएगा। इससे कंपनी को वृद्धि में निवेश या शेयरधारकों को अधिक लाभ देने का मौका मिलेगा।

Astral पर ब्रोकरेज ने ADD रेटिंग देते हुए 1,600 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है जो 1406 के CMP के हिसाब से 13.8% का अपसाइड है।

Supreme Industries पर ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के 30 से अधिक प्लांट हैं, जिनकी पाइपिंग क्षमता 946kt है, जो उसके सबसे करीबी कंपीटिटर से लगभग दोगुनी है।

FY26 तक यह क्षमता लगभग 1 मिलियन टन तक पहुंचने वाली है, हाल की अधिग्रहणों से तकनीक और क्षेत्रीय पहुंच भी बढ़ी है। मैनेजमेंट FY26 में 15-17% पाइपिंग वॉल्यूम वृद्धि की उम्मीद कर रहा है।

मजबूत ऑपरेटिंग कैश फ्लो (~INR 50 अरब FY25-28E के दौरान) और नेट कैश बैलेंस शीट के साथ, कंपनी बड़ी पूंजी निवेश (करीब 29 अरब रुपये FY25-28E) कर रहा है बिना वित्तीय दबाव के।

Supreme Industries पर ब्रोकरेज ने BUY रेटिंग देते हुए 5,400 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है जो 4271 के CMP के हिसाब से 26.4% का अपसाइड है।

Prince Pipes पर ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी भारत की टॉप-5 प्लास्टिक पाइपिंग कंपनियों में से एक है और जिसके पास 7,200 से ज्यादा SKUs और मल्टीब्रांड उपस्थिति है, अब खुद को एक इंटीग्रेटेड वॉटर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहा है। कंपनी अपने मुख्य पाइप्स बिजनेस के साथ-साथ बाथवेयर और वॉटर टैंक जैसे जुड़े क्षेत्रों में भी विस्तार कर रही है।

इसके लिए उसने विविध मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, और ब्रांड इनिशिएटिव जैसे नए बेगूसराय फैक्ट्री और A&P प्रोग्राम्स का सहारा लिया है, ताकि लागत कम हो और बाजार पहुंच बढ़े।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY25-28E में वॉल्यूम ~9% CAGR बढ़ने और EBITDA मार्जिन FY28 तक ~11% तक सुधार सकता है।

Prince Pipes पर ब्रोकरेज ने ADD रेटिंग देते हुए 360 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है जो 330 के CMP के हिसाब से 9% का अपसाइड है।

