Cement Stock to BUY: अगर आप सीमेंट सेक्टर की कंपनी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। दरअसल घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने आज अपनी रिपोर्ट में स्टॉर सीमेंट (Star Cement) पर दांव लगया है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए 27% के अपसाइड की संभावना जताई है। आज कंपनी का शेयर एनएसई पर 0.68% या 1.75 रुपये टूटकर 254 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.61% या 1.55 रुपये गिरकर 254.55 रुपये पर बंद हुआ।

Star Cement पर Axis Securities की राय

एक्सिस का मानना है कि Star Cement मजबूत मांग बढ़ने का पूरा फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है, खासकर उत्तर-पूर्व और पूर्वी भारत में, जहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है और सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। कंपनी की रणनीति में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना, बेहतर क्वालिटी वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स पेश करना और पर्यावरण की सततता पर फोकस करना शामिल है।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टार सीमेंट ने मेघालय में 3.3 मिलियन टन प्रति वर्ष (mtpa) की क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। कंपनी की योजना है कि FY27 तक दो और ग्राइंडिंग यूनिट्स शुरू की जाएं, जिससे कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 11.7 mtpa हो जाएगी।

इसके साथ ही, कंपनी ने राजस्थान में भी कदम बढ़ाया है और वहां चूना पत्थर (लाइमस्टोन) की खदानों में निवेश किया है। यह रणनीतिक कदम न सिर्फ नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि कंपनी की भौगोलिक निर्भरता को भी कम करेगा।

प्रीमियम सीमेंट की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है। FY25 में यह बिक्री 85% बढ़ी है और अब कुल व्यापारिक बिक्री में इसका हिस्सा 11% हो गया है, जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू और बाजार में पकड़ को दर्शाता है।

Axis Securities का अनुमान है कि FY25-27 के दौरान कंपनी के लिए 12% का वॉल्यूम CAGR, 16% का राजस्व वृद्धि, और 31% EBITDA और 52% PAT CAGR होगा।

Star Cement Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए 325 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने 29 सितंबर के भाव 256 रुपये को CMP मानते हुए 27 प्रतिशत के अपसाइड की संभावना जताई है।