Newsशेयर बाज़ारLIC और SBI Life के पास भी है ₹50 से कम वाले ये एनबीएफसी स्टॉक! आज 3% से ज्यादा उछला शेयर - Details

3,426.25 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाले इस कंपनी का शेयर दोपहर 1:38 बजे तक एनएसई पर 3.23% या 1.19 रुपये चढ़कर 38 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.01% या 1.11 रुपये चढ़कर 37.98 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2025 14:10 IST

Penny Stock: स्मॉलकैप एनबीएफसी कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) के शेयरों में आज 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 

मैनेजमेंट को लेकर बड़ी जानकारी

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने हरीश सिंह को फिर से कंपनी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। हरीश सिंह के पास कंपनी के 1 रुपये के फेस वैल्यू 20,000 इक्विटी शेयर हैं। 

इसके अलावा कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसने अनूप कृष्ण को फिस से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी ने उन्हें 23 फरवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2027 तक के इस पद पर नियुक्त किया है।

इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया कि उसने सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में सतीश जादौन एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया है। 

Paisalo Digital Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 25 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 

वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 11 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

कंपनी के बारे में

Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है, जो भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं देती है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और यह कंपनी खासतौर पर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में सक्रिय है।

Paisalo Digital का मकसद ऐसे लोगों तक फाइनेंस पहुंचाना है, जिन्हें पारंपरिक बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है। कंपनी माइक्रोफाइनेंस, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। यह कंपनी LIC और SBI Life Insurance जैसी बड़ी संस्थाओं द्वारा समर्थित है, जो इसके भरोसे को और मजबूत बनाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
