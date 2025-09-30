YouTube Premium Lite: यूट्यूब (YouTube) ने भारतीय दर्शकों के लिए एक नया और सस्ता सब्सक्रिप्शन ऑप्शन Premium Lite लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत ₹89 प्रति माह रखी गई है, और यह उन यूजर्स के लिए है जो ऐड-फ्री वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें YouTube Premium के सभी फीचर्स की जरूरत नहीं है।

क्या है Premium Lite?

Premium Lite प्लान को विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो वीडियो में बार-बार आने वाले ऐड्स से परेशान हैं, लेकिन उन्हें आधिकारिक बैकग्राउंड प्ले, ऑफलाइन डाउनलोड या YouTube Music जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत नहीं है। यह एक स्ट्रिप्ड-डाउन वर्जन है, जो मुख्य रूप से ऐड-फ्री वीडियो एक्सपीरियंस पर केंद्रित है।

YouTube ने पहले इस प्लान को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में टेस्ट किया था, और अब भारत में इसे लॉन्च किया है, जहां वीडियो खपत बढ़ी है, लेकिन अधिकांश यूजर्स अभी भी फ्री, ऐड-सपोर्टेड वर्जन पर निर्भर हैं। कंपनी का उद्देश्य प्राइस सेंसिटिव मार्केट में यूजर्स को आकर्षित करना है, जिन्हें ₹149 वाले Premium प्लान की कीमत ज्यादा लगती है।

क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा?

क्या मिलेगा:

ऐड-फ्री वीडियो का अनुभव।

स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर काम करता है।

क्या नहीं मिलेगा:

बैकग्राउंड प्ले।

ऑफलाइन डाउनलोड।

YouTube Music का एक्सेस।

YouTube Shorts और म्यूजिक वीडियो में ऐड्स हो सकते हैं।

यह सस्ता प्लान YouTube के लिए एक रणनीति है, जिससे भारत जैसे कीमत-संवेदनशील देशों में अधिक यूजर्स को पेड सब्सक्रिप्शन की ओर आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा, इस प्लान से क्रिएटर्स को अतिरिक्त राजस्व के मौके मिलेंगे, जिससे उनकी आय में स्थिरता आएगी।

