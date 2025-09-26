iPhone 17 Pro सीरीज का कॉस्मिक ऑरेंज (Cosmic Orange) कलर इस बार जबरदस्त ट्रेंड में है। लोगों को ये रंग इतना पसंद आया है कि सोशल मीडिया पर इसे iPhone का 'भगवा एडिशन' तक कहा जा रहा है।

फिलहाल ये कलर सिर्फ दो मॉडल्स में ही उपलब्ध है - iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. हालांकि ज्यादातर जगहों पर भगवे कलर का आईफोन आउट ऑफ स्टॉक है जिससे इसकी काला बाजारी शुरू हो गई है। डीलर ग्राहकों से फोन से कीमत से ज्यादा पैसा लेकर कॉस्मिक ऑरेंज कलर का आईफोन दिलाने की बात कर रहे हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

भगवा iPhone की काला बाजारी - डीलर मांग रहे एक्ट्रा पैसे

कॉस्मिक ऑरेंज कलर के स्टॉक से गायब होने की बड़ी वजह जमाखोरी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीलर्स ने iPhone 17 Pro और Pro Max के ऑरेंज वेरिएंट्स को रोक कर रखा है और अब उन्हें एक्स्ट्रा पैसे लेकर बेच रहे हैं। यानी अगर आपको अभी और तुरंत 'भगवा iPhone' चाहिए, तो आपको फोन की असली कीमत से ₹5,000 से ₹25,000 तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं।

क्या बोले डीलर्स?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा सेक्टर 18 की एक मोबाइल शॉप पर जब iPhone 17 Pro के कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि फोन आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद वही डीलर ₹25,000 एक्स्ट्रा लेकर उसी दिन फोन उपलब्ध कराने को तैयार हो गया। शर्त ये थी कि पेमेंट कैश में करनी होगी और फोन लेने स्टोर पर आना होगा।

वहीं, अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करता है, तो उसे फोन अक्टूबर में मिलेगा, जब नया स्टॉक आएगा।

दिल्ली में भी यही हाल

दिल्ली के लाजपत नगर की एक और शॉप ने iPhone 17 Pro के 512GB और कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट के लिए ₹1,69,900 मांगे, जबकि इसकी ऑफिशियल कीमत ₹1,54,900 है। यानी वहां भी ₹15,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं।

हीरो कलर बन चुका है ये वेरिएंट

इस बार iPhone 17 Pro का कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट सीरीज का हीरो कलर बन चुका है। आपको हर ऐड और प्रोमोशन में यही रंग सबसे ज्यादा दिखेगा। यही वजह है कि इस वेरिएंट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये प्री-ऑर्डर में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया।

iPhone 17 Pro सीरीज कुल तीन कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुआ है- सिल्वर, डीप ब्लू और कॉस्मिक ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज की पॉपुलैरिटी ने बाकी दोनों को पीछे छोड़ दिया है।

अगर आप भी iPhone 17 Pro का 'भगवा एडिशन' खरीदना चाहते हैं, तो या तो एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए तैयार रहें या फिर अक्टूबर तक इंतजार करें।