Kalyan Jewellers Share Price Target: अगर आप ज्वैलरी सेक्टर की किसी कंपनी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। दरअसल आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड (Kalyan Jewellers India Ltd) पर बुलिश रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि यह शेयर अपने कंपीटिटर के मुकाबले आउटपरफॉर्म कर सकता है।

ब्रोकरेज ने कल्याण ज्वैलर्स पर अपनी रेटिंग को ‘Add’ से अपग्रेड करते हुए ‘Buy’ कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि पिछले एक साल में स्टॉक में आई 35% से अधिक गिरावट ने निवेशकों के लिए 'मार्जिन ऑफ सेफ्टी' का बड़ा मौका दिया है। कंपनी से FY26 में मजबूत सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है, जो त्योहारी और वेडिंग सीजन की मांग के कारण होगी।

ब्रोकरेज की उम्मीदें

ब्रोकरेज ICICI Securities ने कल्याण ज्वैलर्स के लिए ₹670 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी FOCO (Franchisee-Owned Company-Operated) मॉडल के जरिए तेजी से विस्तार कर रहा है। FY23-25 के बीच कंपनी ने 152 नए स्टोर खोले और FY26 में 90 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल कंपनी के पास 287 स्टोर्स हैं, जिनमें 161 FOCO और 126 COCO (Company-Owned, Company-Operated) शामिल हैं।

ब्रोकरेज ने कहा कि डिजिटल-फर्स्ट ब्रांड Candere अब ओमनी-चैनल मॉडल में बदल रहा है। शाहरुख खान ब्रांड एंबेसडर हैं और ब्रांड हल्के वजन के लाइफस्टाइल ज्वेलरी पर फोकस कर रहा है। Candere ने 18 महीनों में 70 स्टोर्स जोड़े और FY26 में 80 और खोलने का प्लान है। फिलहाल Candere के पास 81 स्टोर हैं और FY26 तक इसके प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद है।

कंपनी FY26 में ₹350-400 करोड़ का कर्ज घटाने की योजना पर काम कर रही है।

गोल्ड प्राइस में तेजी के बावजूद डिमांड मजबूत

पिछले दो महीनों में सोने की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी और साल-दर-साल 42% की उछाल के बावजूद ICICI Securities को उम्मीद है कि कल्याण की मांग पर असर नहीं पड़ेगा। Q2FY25 में कस्टम ड्यूटी कट के बाद आई 37% राजस्व वृद्धि के कारण हाई बेस जरूर है, लेकिन नवरात्रि की शुरुआती मांग इसे संतुलित करने में मदद कर सकती है।

कंपनी हल्के वजन और कम कैरेट के ज्वेलरी विकल्प पेश कर रही है, जिससे ग्राहकों के लिए डेली-वेयर ज्वेलरी सस्ती हो सके।