बड़ी भविष्यवाणी! हॉस्पिटल चेन चलाने वाली इस कंपनी पर Axis Securities का बड़ा दांव - 20% रैली की जताई उम्मीद

एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि रेनबो हॉस्पिटल बच्चों के इलाज में एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड बन चुका है। कंपनी ने नीयोनेटोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जैसे जटिल और खास इलाज के क्षेत्रों में गहरी पकड़ बना ली है, जो इसके कुल राजस्व का बड़ा हिस्सा बनाते हैं।

Delhi,UPDATED: Sep 30, 2025 11:57 IST

Stock to BUY: हॉस्पिटल चेन, रेनबो चिल्ड्रन्स मेडिकेयर लिमिटेड (Rainbow Children's Medicare Ltd) पर आज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने अपने कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है और इसके शेयर में 20% की रैली की उम्मीद जताई है।

आज रेनबो चिल्ड्रन्स मेडिकेयर का शेयर खबर लिखे जानें तक सुबह 11:41 बजे तक एनएसई पर 0.85% या 11.40 रुपये चढ़कर 1,351.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.75% या 10.10 रुपये चढ़कर 1351.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था। खबर लिखे जानें तक कंपनी का मार्केट कैप 13,798.33 करोड़ रुपये है। 

Rainbow Children's Medicare पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपने कवरेज शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,625 तय किया है जो CMP से लगभग 20% ज्यादा है। ब्रोकरेज ने बताया कि उसने यह वैल्यूएशन DCF मॉडल और H1FY28 के अनुमानित EBITDA पर 23 गुना EV/EBITDA के आधार पर किया है।

कंपनी का मल्टी-स्पेशियलिटी नेटवर्क और हब-एंड-स्पोक मॉडल न सिर्फ इसके विस्तार में मदद करता है, बल्कि लागत को भी काबू में रखता है।

रेनबो का फोकस ऐसे इलाज पर है जो ज्यादा जटिल और ज्यादा कमाई वाले होते हैं। इसके अलावा, कंपनी लगातार अपने अस्पतालों की संख्या बढ़ा रही है - जैसे गुरुग्राम, तमिलनाडु, बेंगलुरु और उत्तर भारत में नए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं।

इन सभी बातों से आने वाले समय में कंपनी की कमाई और मुनाफे में मजबूती से बढ़त की उम्मीद की जा रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
