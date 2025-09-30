scorecardresearch
10 ग्राम सोना ₹1.16 लाख के पार! आगे कैसी रहेगी गोल्ड की चाल? जानिए आपके शहर में आज क्या है लेटेस्ट रेट

IBJA के मुताबिक, घरेलू बाजार में सोना ₹1,16,410 पर रहा, जो सोमवार के ₹1,14,940 के मुकाबले ₹1,470 की बढ़त दिखाता है। इससे पहले 23 सितंबर को ₹1,14,360 का रिकॉर्ड बना था, जिसे अब पीछे छोड़ दिया गया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2025 13:44 IST

Gold Prices: मंगलवार को एक बार फिर से सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। देशभर के बाजारों में सोना ₹1,16,000 प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है। 

IBJA के मुताबिक, घरेलू बाजार में सोना ₹1,16,410 पर रहा, जो सोमवार के ₹1,14,940 के मुकाबले ₹1,470 की बढ़त दिखाता है। इससे पहले 23 सितंबर को ₹1,14,360 का रिकॉर्ड बना था, जिसे अब पीछे छोड़ दिया गया है। महज दो हफ्ते पहले, 15 सितंबर को ही सोना ₹1,10,000 के स्तर को पार कर गया था।

क्यों बढ़ रहा है ‘पीले’ का भाव?

एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने सोने को लगातार मजबूती दी है। अमेरिका में कमजोर लेबर मार्केट और महंगाई के दबाव के कारण फेड अब आंकड़ों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। 

एक कमोडिटी एक्सपर्ट ने बताया कि लॉन्ग टर्म नजरिए से सोना मजबूत बना रहेगा, हालांकि शॉर्ट टर्म रूप से मुनाफावसूली की संभावना भी बनी हुई है।

देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम इस प्रकार रहीं:

  • नई दिल्ली: ₹1,16,000
  • मुंबई: ₹1,16,200
  • बेंगलुरु: ₹1,16,290
  • कोलकाता: ₹1,16,050
  • चेन्नई: ₹1,16,540 (अब तक का सबसे ऊंचा स्तर)

MCX पर 5 दिसंबर डिलीवरी वाला सोने का कॉन्ट्रैक्ट ₹1,16,370 पर ट्रेड हो रहा था। वैश्विक बाजार में भी मजबूती देखने को मिली, जहां स्पॉट गोल्ड $3,847 प्रति औंस तक पहुंच गया, जो सोमवार के $3,850 के रिकॉर्ड के बेहद करीब है।

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है। स्पॉट मार्केट में चांदी ₹1,43,170 प्रति किलो पर पहुंच गई, जो सोमवार से ₹1,000 अधिक है। MCX पर 5 अक्टूबर डिलीवरी वाली चांदी ₹1,43,120 पर ट्रेड कर रही थी।

आगे कैसी रहेगी सोन की चाल?

विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों के समय सोने की मांग, केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदारी और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की चाहत के कारण आने वाले महीनों में सोने की चमक बनी रहेगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 30, 2025