Stock to BUY: बीपीओ सेक्टर की कंपनी फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड (Firstsource Solutions Ltd) के शेयरों पर दिग्गज ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपनी कवरेज शुरू करते हुए Add रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अगले 12 महीने में 13.4% के अपसाइड की संभावना जताई है।

advertisement

आज खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर एनएसई पर सुबह 10:20 बजे तक 0.34% या 1.10 रुपये टूटकर 325.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.29% या 0.95 रुपये गिरकर 325.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Firstsource पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि Firstsource (FSOL) भारत की सबसे बड़ी और अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने वाली BPO कंपनी है। इसका सालाना बिजनेस करीब 1 अरब डॉलर का है। ये कंपनी खास-खास कामों जैसे मॉर्टगेज, कलेक्शन, हेल्थकेयर और मीडिया में एक्सपर्ट है।

पहले इसने कई कंपनियां खरीदी थीं, जिससे इसकी सर्विसेस थोड़ी बिखरी-बिखरी हो गई थीं और एक साथ मिलकर काम करने में दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से 2015 से 2020 के बीच कंपनी की ग्रोथ भी धीमी रही। फिर दो साल पहले कुछ और दिक्कतें आईं - जैसे जनरेटिव AI की एंट्री, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से मॉर्टगेज बिजनेस पर असर, और एक बड़े क्लाइंट ने अपना काम ऑफशोर कर लिया।

लेकिन अगस्त 2023 में जब रितेश इदनानी नए CEO बने, तो उन्होंने कंपनी में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने ‘One Firstsource’ नाम से एक नई स्ट्रैटेजी शुरू की, जिसमें हर क्लाइंट को ज्यादा सर्विस देने पर जोर दिया गया। कंपनी ने कुछ नई सर्विसेस भी जोड़ीं, जिससे उसका बिज़नेस ज्यादा मजबूत और कम रिस्की हो गया। AI को भी उन्होंने खतरे की बजाय मौके की तरह देखा और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप कर के अपने प्रोडक्ट्स को स्मार्ट बनाया।

इसका असर दिखने भी लगा है और कंपनी ने पिछले एक साल में 0.5% मार्केट शेयर बढ़ाया है, जो इस सेक्टर में बड़ी बात मानी जाती है। नए क्लाइंट भी जुड़ रहे हैं, और मुनाफा भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि आने वाले सालों में कंपनी की कमाई 25% सालाना की दर से बढ़ सकती है।

Firstsource Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर Add रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹370 का दिया है। ब्रोकरेज ने 326 रुपये को CMP मानते हुए अगले 12 महीने में 13.4% के अपसाइड की संभावना जताई है।

हालांकि ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि अगर AI की वजह से बिजनेस बहुत तेजी से घटा, तो रिस्क जरूर है।