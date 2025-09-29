scorecardresearch
इंडेन, एचपी या भारत गैस - जल्दी ही किसी भी कंपनी में अपने गैस कनेक्शन को कर सकेंगे पोर्ट ; हो रही है बड़ी तैयारी

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 29, 2025 17:34 IST

LPG Connection Company Portability: वर्तमान में आप अगर किसी टेलीकॉम कंपनी के सर्विस से पेरशान है तो आप आसान से अपने सिम को पोर्ट कर दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जल्द ही आप अपने गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली कंपनी को भी बदल सकेंगे। 

पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) इंटर-कंपनी पोर्टेबिलिटी लाने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि अब ग्राहक एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर पाएंगे। इससे उन्हें ज्यादा चॉइस और बेहतर सर्विस का फायदा मिलेगा।

अभी सिर्फ डीलर बदलने की व्यवस्था?

2013 में यूपीए सरकार ने गैस कनेक्शन पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना शुरू की थी। बाद में इसे 480 जिलों तक बढ़ाया गया। लेकिन यह सुविधा केवल एक ही कंपनी के भीतर डीलर बदलने तक सीमित रही।

जैसे, अगर ग्राहक इंडेन गैस का है, तो वह केवल इंडेन के डीलर बदल सकता था, लेकिन HP या भारत गैस में स्विच नहीं कर सकता था। नियमों के मुताबिक सिलेंडर केवल उसी कंपनी से रिफिल कराया जा सकता है, जिसने उसे जारी किया हो।

नई व्यवस्था में क्या बदलेगा?

PNGRB अब इस सीमा को खत्म करना चाहता है। इंटर-कंपनी पोर्टेबिलिटी लागू होने पर ग्राहक चाहे तो इंडेन से HP गैस या भारत गैस में आसानी से बदल सकेंगे।

इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, खासकर तब जब लोकल डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से रिफिल में देरी हो। PNGRB का कहना है कि जब तीनों कंपनियों में सिलेंडर की कीमत लगभग एक जैसी है, तो ग्राहक को स्वतंत्रता से चुनाव करने का अधिकार मिलना चाहिए।

आगे की प्रक्रिया

PNGRB ने इस प्रस्ताव पर स्टेकहोल्डर्स, ग्राहकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिविल सोसाइटी से फीडबैक मांगा है। कमेंट भेजने की आखिरी तारीख मिड-अक्टूबर है। इसके बाद नियम और गाइडलाइंस तय की जाएंगी और पूरे देश में रोलआउट की तारीख घोषित होगी। अभी यह साफ नहीं है कि ग्राहक कनेक्शन स्विच करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाएंगे।

देश में LPG देने वाली तीन बड़ी कंपनियां

  • इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) - इंडेन ब्रांड के तहत सबसे बड़ा नेटवर्क।
  • भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) - भारत गैस नाम से घरेलू और कॉमर्शियल कनेक्शन।
  • हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) - HP गैस के नाम से पूरे भारत में सेवा।

