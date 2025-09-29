Stock on Radar: केमिकल सेक्टर की कंपनी, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Limited) ने बीते शनिवार को एक साथ 4 बड़े ऐलान किए हैं। कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बीते 27 सितंबर को हुई बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में कंपनी ने डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इश्यू की मंजूरी दी है।

इसके अलावा कंपनी ने अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने की भी जानकारी दी है। इन खबरों के बाद, आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। एनएसई पर स्टॉक 261.71 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 263.12 रुपये को टच कर लिया है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर दोपहर 2:52 बजे तक 0.80% या 2 रुपये चढ़कर 252.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.72% या 1.81 रुपये चढ़कर 252.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Fineotex Chemical Dividend

कंपनी ने बताया कि वो हर शेयर पर 40% का अंतरिम डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा शेयर पर 0.80 रुपये का डिविडेंड देगी।

कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 3 अक्टूबर 2025 का दिन तय किया है और 25 अक्टूबर को या उससे पहले डिविडेंड की पेमेंट डेट तय की है।

Fineotex Chemical Stock Split

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी।

Fineotex Chemical Bonus Issue

कंपनी ने बताया कि वो 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करेगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा इक्विटी शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के रूप में देगी।

स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट की जानकारी 25 अक्टूबर को होने वाली जनरल मीटिंग के बाद दी जाएगी।

Fineotex Chemical Share Capital

कंपनी ने अपने फाइलिंग में यह भी बताया कि कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी (Authorised Share Capital) ₹28 करोड़ से बढ़ाकर ₹120 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) के कैपिटल क्लॉज (क्लॉज V) में बदलाव किया जाएगा।