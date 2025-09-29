scorecardresearch
Delhi,UPDATED: Sep 29, 2025 13:03 IST

IT Stock: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) के शेयरों में आज 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 12:29 बजे तक एनएसई पर 2.34% या 0.56 रुपये टूटकर 23.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.21% या 0.53 रुपये गिरकर 23.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 1,200.57 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने बीते शुक्रवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी की Securities Issuance Committee (SIC) ने एक प्रस्ताव पास किया है और इस प्रस्ताव के तहत कंपनी ने 1,00,58,750 इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है।

ये शेयर Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) को शेयरों में बदलकर दिए गए हैं। FCCBs एक तरह के कर्ज होते हैं जो विदेशी मुद्रा में लिए जाते हैं और बाद में शेयरों में बदले जा सकते हैं। इससे कंपनी का कर्ज घटता है और शेयरधारकों की संख्या बढ़ती है।

कंपनी ने ₹ 21.2 प्रति इक्विटी शेयर के इश्यू प्राइस पर 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1,00,58,750 इक्विटी  शेयर जारी करने को मंजूरी दी है।

Kellton Tech Solutions के बारे में

कंपनी दुनियाभर में AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आगे है। कंपनी का हेडक्वाटर हैदराबाद में है और इसके 1,800 से ज्यादा कर्मचारी अमेरिका, यूरोप और एशिया-पैसिफिक के अलग-अलग ऑफिस और डिलीवरी सेंटर्स में काम करते हैं। 

कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स के साथ काम करती है जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होटल, रिटेल, हेल्थकेयर, एनर्जी और सरकारी सेक्टर।

कंपनी को AI (Agentic AI), पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाने, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा और एनालिटिक्स, IoT और ऑटोमेशन जैसे कामों में गहरी समझ है। 

Kellton Tech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 10 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है तो वहीं पिछले 6 महीने के दौरान स्टॉक 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 15 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में यह शेयर 35 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 3 साल में 86 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
