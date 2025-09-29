scorecardresearch
फैबटेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज से खुला! GMP में आई गिरावट - पैसा लगाएं या नहीं?

सब्सक्रिप्शन के पहले दिन इस आईपीओ के जीएमपी में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं क्या आपको इस इश्यू में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? और कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी. 

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 29, 2025 12:00 IST

Fabtech Technologies IPO: बायोफार्मा इंजीनियरिंग कंपनी, फैबटेक टेक्नोलॉजीज (Fabtech Technologies) का आईपीओ आज से खुल गया है। सब्सक्रिप्शन के पहले दिन इस आईपीओ के जीएमपी में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं क्या आपको इस इश्यू में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? और कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी. 

Fabtech Technologies IPO Details

₹230.35 करोड़ का यह मेनबोर्ड आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 1.21 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रही है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 181-191 रुपये का है। रिटेल निवेशक इस इश्यू को 29 सितंबर से 01 अक्टूबर 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। 

कंपनी ने 75 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। आज सुबह 10:29 बजे तक इस इश्यू का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹10 है जो रविवार 28 सितंबर के ₹20 रुपये का आधा है। 

वित्त वर्ष 2024-25 में Fabtech ने 335.94 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 46.45 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का रेवेन्यू 230.39 करोड़ रुपये और मुनाफा 27.22 करोड़ रुपये रहा था। पोस्ट-इश्यू आधार पर कंपनी का मार्केट कैप लगभग 850 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

पैसा लगाएं या नहीं?

ब्रोकरेज हाउस ने Fabtech पर ज्यादातर सकारात्मक रुख दिखाया है।

SMIFS ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि Fabtech का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और स्केलेबल एसेट-लाइट मॉडल इसे ग्लोबल फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का अवसर बनाता है। ब्रोकरेज ने कहा कि हम इस इश्यू को सब्सक्राइब करने की सिफारिश करते हैं।

BP Equities ने भी सब्सक्राइब करने की राय देते हुए कहा कि कंपनी की ऑर्डर बुक आने वाले वर्षों के लिए बेहतर रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है और कंपनी FY25 की अर्निंग्स पर 13.3x P/E मल्टीपल पर वैल्यूड है।

वहीं, SBI Securities ने 29.7x P/E और 16.9x EV/Ebitda मल्टीपल के आधार पर इश्यू को 'न्यूट्रल' रेटिंग दी।

Ventura Securities ने इसे सब्सक्राइब करने की राय देते हुए कहा कि Fabtech का FabAssure प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी और ग्राहक भरोसा बढ़ाने में मदद करता है। कंपनी तकनीकी नवाचार और विविध ग्राहक आधार के दम पर मजबूत प्रदर्शन कर रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 29, 2025