Newsशेयर बाज़ार₹1 से कम वाले इस पेनी स्टॉक ने सिर्फ दो साल में 4 गुना किया निवेशकों का पैसा! अब मिला ये बड़ा ऑर्डर - Details

₹1 से कम वाले इस पेनी स्टॉक ने सिर्फ दो साल में 4 गुना किया निवेशकों का पैसा! अब मिला ये बड़ा ऑर्डर - Details

सोमवार को 1 रुपये से कम वाले इस पेनी स्टॉक पर सबकी नजर है। इस शेयर ने निवेशकों का पैसा दो साल में लगभग 4 गुना करते हुए 290% का रिटर्न दिया है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 29, 2025 11:32 IST

Penny Stock: सोमवार को 1 रुपये से कम वाले इस पेनी स्टॉक पर सबकी नजर है। हालांकि इस छोटू स्टॉक में खबर लिखे जानें तक 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हर्षिल एग्रोटेक (Harshil Agrotech).  इस शेयर ने निवेशकों का पैसा दो साल में लगभग 4 गुना करते हुए 290% का रिटर्न दिया है। 

निवेशकों के रडार पर आज यह शेयर इसलिए है क्योंकि बीते शुक्रवार को कंपनी ने 113 करोड़ रुपये के ऑर्डर की घोषणा की थी। दरअसल कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे Heera Merchants से 113 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर/परचेज ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत Harshil Agrotech गेहूं (ग्रेड-A), आलू, प्याज, हाइब्रिड टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन और मिक्स कैप्सिकम की आपूर्ति करेगी।

ऑर्डर को 45 दिनों के भीतर अहमदाबाद APMC और खरीदार द्वारा तय किए गए गोदामों व कोल्ड स्टोरेज तक डिलीवर करना होगा। कंपनी को वर्क ऑर्डर कन्फर्मेशन के सात दिनों के भीतर 30% एडवांस मिलेगा और बाकी 70% भुगतान डिलीवरी व इंस्पेक्शन के बाद होगा। लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी कंपनी खुद संभालेगी।

कंपनी ने कहा कि यह ऑर्डर उसके मुख्य काम, यानी खेती से जुड़े उत्पाद बेचने और उन्हें तैयार करने से जुड़ा है। यह जल्द ही कंपनी की कमाई में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए समय पर सामान आना, अच्छी क्वालिटी मिलना और तय पैसे समय पर देना जरूरी होगा।

हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के एमडी पंकज पटेल ने कहा कि यह ऑर्डर हमारी कंपनी के मुख्य काम- कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री और प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। अगर इसे समय पर पूरा किया गया, अच्छी क्वालिटी में स्वीकार किया गया और तय शर्तों के मुताबिक भुगतान मिल गया, तो इससे आने वाले समय में हमारी कमाई में अच्छा इजाफा हो सकता है।

Harshil Agrotech Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:19 बजे तक बीएसई पर 4.65% या 0.04 रुपये टूटकर 0.82 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 29, 2025