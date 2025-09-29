Penny Stock: सोमवार को 1 रुपये से कम वाले इस पेनी स्टॉक पर सबकी नजर है। हालांकि इस छोटू स्टॉक में खबर लिखे जानें तक 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हर्षिल एग्रोटेक (Harshil Agrotech). इस शेयर ने निवेशकों का पैसा दो साल में लगभग 4 गुना करते हुए 290% का रिटर्न दिया है।

निवेशकों के रडार पर आज यह शेयर इसलिए है क्योंकि बीते शुक्रवार को कंपनी ने 113 करोड़ रुपये के ऑर्डर की घोषणा की थी। दरअसल कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे Heera Merchants से 113 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर/परचेज ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत Harshil Agrotech गेहूं (ग्रेड-A), आलू, प्याज, हाइब्रिड टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन और मिक्स कैप्सिकम की आपूर्ति करेगी।

ऑर्डर को 45 दिनों के भीतर अहमदाबाद APMC और खरीदार द्वारा तय किए गए गोदामों व कोल्ड स्टोरेज तक डिलीवर करना होगा। कंपनी को वर्क ऑर्डर कन्फर्मेशन के सात दिनों के भीतर 30% एडवांस मिलेगा और बाकी 70% भुगतान डिलीवरी व इंस्पेक्शन के बाद होगा। लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी कंपनी खुद संभालेगी।

कंपनी ने कहा कि यह ऑर्डर उसके मुख्य काम, यानी खेती से जुड़े उत्पाद बेचने और उन्हें तैयार करने से जुड़ा है। यह जल्द ही कंपनी की कमाई में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए समय पर सामान आना, अच्छी क्वालिटी मिलना और तय पैसे समय पर देना जरूरी होगा।

हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के एमडी पंकज पटेल ने कहा कि यह ऑर्डर हमारी कंपनी के मुख्य काम- कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री और प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। अगर इसे समय पर पूरा किया गया, अच्छी क्वालिटी में स्वीकार किया गया और तय शर्तों के मुताबिक भुगतान मिल गया, तो इससे आने वाले समय में हमारी कमाई में अच्छा इजाफा हो सकता है।

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:19 बजे तक बीएसई पर 4.65% या 0.04 रुपये टूटकर 0.82 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।