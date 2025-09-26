Waaree Energies Share Price: वारी एनर्जीज (Waaree Energies) के शेयरों में शुक्रवार को करीब 8% तक की गिरावट देखने को मिली। अंत में यह शेयर एनएसई पर 7.12% या 245.20 रुपये गिरकर 3,199.90 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 6.93% या 238.95 रुपये लुढ़कर 3207.30 रुपये पर बंद हुआ।

क्यों आई गिरावट?

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

खबरें हैं कि अमेरिका के कस्टम ऑफिसर्स इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या भारतीय सोलर कंपनियां चीन से आए सोलर सेल और पैनल को भारत में बने बताकर अमेरिका के टैरिफ से बचने की कोशिश कर रही हैं। खासकर Waaree Energies और उसकी अमेरिकी शाखा Waaree Solar Americas Inc. पर ये शक जताया जा रहा है।

अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने Waaree के खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। इसके बाद बॉर्स ने Waaree से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा। कंपनी ने कहा कि उसने पहले भी अमेरिकी जांच में पूरा सहयोग दिया है और आगे भी देती रहेगी। Waaree ने ये भी कहा कि वे हर देश के नियमों का पालन करते हैं।

Waaree Energies ने अक्टूबर 2024 में अपनी IPO के जरिए लगभग 4,321 करोड़ रुपये जुटाए थे। तब से अब तक इसके शेयरों की कीमत दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। कंपनी सोलर पैनल बनाने में देश की सबसे बड़ी कंपनी है और अपनी क्षमता बढ़ाकर 2027 तक 25.7GW मॉड्यूल और 15.4GW सेल्स तक पहुंचना चाहती है। इसके अलावा कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए और भी ज्यादा तकनीक अपनाकर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।

वारी एनर्जीज के शेयरों में 46% की आ सकती है रैली

कुछ ब्रोकरेज फर्म Waaree के शेयरों को 'BUY' रेटिंग दे रहे हैं और भविष्य में इसके शेयरों में 40-46% तक की बढ़त की उम्मीद जताते हैं। कंपनी की मुनाफाखोरी और राजस्व में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, और साथ ही अमेरिका में अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना भी है।

Waaree Energies ने हाल ही में Q1FY26 में 745 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की तुलना में 89% ज्यादा है। कंपनी की बिक्री भी 30% बढ़ी है। इस सब के बीच अमेरिका की जांच ने निवेशकों में चिंता पैदा कर दी है, जिसकी वजह से शेयर गिर गए।