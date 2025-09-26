scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगAlice In Borderland S3, Son Of Sardaar 2 से लेकर Dhadak 2 तक; ओटीटी पर नई रिलीज का धमाल

Alice In Borderland S3, Son Of Sardaar 2 से लेकर Dhadak 2 तक; ओटीटी पर नई रिलीज का धमाल

कई लोकप्रिय वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हुई हैं, जो दर्शकों को इस वीकेंड भरपूर मनोरंजन देने वाली हैं। आइए, जानते हैं इस हफ्ते क्या-क्या नया आया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 26, 2025 15:17 IST
Alice In Borderland 3 नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है।

OTT Releases: इस हफ्ते अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नए और दिलचस्प कंटेंट की भरमार देखने को मिली है। कई लोकप्रिय वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हुई हैं, जो दर्शकों को इस वीकेंड भरपूर मनोरंजन देने वाली हैं। आइए, जानते हैं इस हफ्ते क्या-क्या नया आया है।

नेटफ्लिक्स पर Alice In Borderland Season 3 रिलीज हुई है। इस सीजन में अरिसू और उसगी की जिंदगी में बड़ा मोड़ आता है, जब रहस्यमय व्यक्ति उसगी को फिर से बॉर्डरलैंड में वापस ले जाता है। यह कहानी रोमांच से भरपूर है और दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाली है।

advertisement

अमेजन प्राइम पर Two Much with Kajol and Twinkle नाम का एक नया शो आया है, जिसमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां काजोल और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड सितारों के साथ खुलकर बातचीत करती नजर आती हैं। इस शो में सितारों की अनकही और मजेदार बातें सुनने को मिलती हैं, जो कभी-कभी बेबाक और तमीजदार भी होती हैं। यह शो मनोरंजन के साथ-साथ सितारों की जिंदगी की झलक दिखाता है।

नेटफ्लिक्स पर एक और रोमांटिक ड्रामा Dhadak 2 रिलीज हुई है। यह फिल्म कॉलेज की पृष्ठभूमि पर आधारित है और दलित युवक नीलेश और उच्च जाति की लड़की विधि के बीच अंतरजातीय प्रेम कहानी को दर्शाती है। इस कहानी में सामाजिक बंधनों और प्यार के संघर्ष को खूबसूरती से पेश किया गया है।

Z5 प्लेटफॉर्म पर एक नई क्राइम वेब सीरीज Janaawar - The Beast Within रिलीज हुई है। इसमें SI हेमंत कुमार एक गुमशुदा व्यक्ति के मामले की जांच करते हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई छुपे हुए रहस्य और मौतें सामने आती हैं, जिससे मामला एक सीरियल किलिंग केस में तब्दील हो जाता है। यह सीरीज थ्रिलर प्रेमियों के लिए काफी मनोरंजक है।

नेटफ्लिक्स पर Son Of Sardaar 2 आ चुकी है। यह 2012 में आई 'सन ऑफ सरदार' की सीक्वल फिल्म है, जिसमें अजय देवगन जोशीले जस्सी का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में एक्शन और कॉमेडी का बढ़िया मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को खूब हंसाएगा और रोमांचित भी करेगा।

अमेज़न MX प्लेयर पर Sixer Season 2 रिलीज हुई है, जो क्रिकेट के अलावा मुख्य किरदार निक्कू के निजी जीवन और उसकी ग्रोथ पर केंद्रित है। इस सीजन में दोस्ती, जिम्मेदारी और सहानुभूति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। साथ ही निक्कू और शानू के बीच पुरानी दुश्मनी अब दोस्ती में बदलती है, जो कहानी को दिलचस्प बनाती है।

इस प्रकार, इस वीकेंड ओटीटी पर कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जो हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। चाहे आपको थ्रिलर पसंद हो, रोमांस या फिर कॉमेडी, इस हफ्ते आपके मनोरंजन की कोई कमी नहीं रहेगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 26, 2025