scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसलंबा इंतजार खत्म! जनवरी 2026 से ATM से निकाल पाएंगे अपने पीएफ का पैसा - जल्द मिलेगी हरी झंडी

लंबा इंतजार खत्म! जनवरी 2026 से ATM से निकाल पाएंगे अपने पीएफ का पैसा - जल्द मिलेगी हरी झंडी

सूत्रों के अनुसार, इसकी मंजूरी संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली बैठक में मिल सकती है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 26, 2025 17:38 IST
ATM से पीएफ का पैसा जल्‍द निकाल सकेंगे. (Photo: File/ITG)

EPFO: कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) अपने 7.8 करोड़ सदस्यों के लिए बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। जनवरी 2026 से ईपीएफओ एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा शुरू कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, इसकी मंजूरी संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली बैठक में मिल सकती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ईपीएफओ से जुड़े एक सीबीटी सदस्य ने मनीकंट्रोल को बताया कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ATM ट्रांजेक्शन की अनुमति देने के लिए तैयार है। हालांकि, निकासी की सीमा तय करने पर अभी चर्चा बाकी है।

इस सुविधा के लागू होने के बाद कर्मचारियों को पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम या लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे सीधे एटीएम जाकर पीएफ खाते से निकासी कर सकेंगे। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस पहल के लिए आरबीआई और बैंकों से बातचीत की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट तक ज्यादा और आसान पहुंच मिले, इसलिए एटीएम सुविधा को जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है।

वर्तमान में ईपीएफओ के पास 28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा है, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 7.4 लाख करोड़ रुपये था। तब से रजिस्टर्ड सदस्यों की संख्या भी 3.3 करोड़ से बढ़कर 7.8 करोड़ हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक, ईपीएफओ अपने सदस्यों को विशेष कार्ड जारी करेगा, जिससे वे एटीएम से अपने फंड का हिस्सा निकाल पाएंगे। इससे पहले इस साल ईपीएफओ ने ऑटोमैटिव क्लेम सेटलमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी। यह प्रक्रिया पूरी तरह सिस्टम-ड्रिवन है और केवाईसी आधारित एल्गोरिदम पर काम करती है।

फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि एटीएम के जरिए पीएफ निकालने की सुविधा मिलने से लोगों को खासकर जरूरी समय में काफी मदद मिलेगी। अभी जो तरीका है वो थोड़ा लंबा और मुश्किल होता है, लेकिन नई व्यवस्था से पैसे जल्दी और आसानी से निकल जाएंगे।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 26, 2025