scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Stock: 6 महीने में पैसा डबल! आज रडार पर यह एफएमसीजी स्टॉक - बीते शनिवार को दी थी ये बड़ी जानकारी

Multibagger Stock: 6 महीने में पैसा डबल! आज रडार पर यह एफएमसीजी स्टॉक - बीते शनिवार को दी थी ये बड़ी जानकारी

कंपनी का मार्केट कैप 1,025.47 करोड़ रुपये का है। 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली एफएमसीजी सेक्टर की इस स्मॉल कैप कंपनी ने बीते शनिवार ये बड़ी जानकारी दी थी.

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 29, 2025 11:08 IST

Multibagger Stock: 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली एफएमसीजी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी कृषिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) के शेयर आज निवेशकों के रडार पर है।

दरअसल बीते शनिवार 27 सितंबर को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आगामी बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को होगी जहां कंपनी फंड रेजिंग पर फैसला ले सकती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने बताया कि वो पब्लिक ऑफर के जरिए सिक्योरिटीज जारी करके, राइट्स इश्यू करके, अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड के जरिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए, डेट इश्यू के जरिए, प्रिफेंशियल इश्यू के जरिए या किसी अन्य माध्यम से फंड रेज करने पर विचार करेगी। 

इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया कि सोमवार, 29 सितंबर 2025 से कंपनी के तय किए गए लोग और उनके करीबी रिश्तेदार शेयर खरीदने या बेचने का काम नहीं कर सकेंगे। यह रोक बोर्ड मीटिंग के नतीजे आने के 48 घंटे बाद तक जारी रहेगी।

फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 1,025.47 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ग्राहकों को दे रही है नए जीएसटी रेट का फायदा

कंपनी ने एक फाइलिंग में बताया था कि उसने 22 सितंबर 2025 से ब्राजील नट, बादाम, पिस्ता और बाकी सूखे मेवों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है और साथ ही आइसक्रीम पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

Krishival Foods Ltd. एक FMCG कंपनी है जो देश और विदेश दोनों बाजारों के लिए अच्छी क्वालिटी और टिकाऊ फूड प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के पास सूखे मेवे, स्नैक्स, आइसक्रीम जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं और मजबूत खरीदारी का तरीका है। कंपनी का मकसद डिस्क्रीशनल कंजम्प्शन के क्षेत्र में बड़ी कंपनी बनना है।

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न 

पिछले 5 दिन में शेयर 1.72% गिरा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 2 प्रतिशत और 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 104% का रिटर्न दिया है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 51 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 359 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 29, 2025