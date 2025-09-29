Paytm Share Price: फिनटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम के शेयरों में आज 1 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा सिक्योरिटीज (Ventura Securities) को स्टॉक में 84% के अपसाइड की उम्मीद है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:35 बजे तक बीएसई पर 1.01% या 11.40 रुपये की तेजी के साथ 1136.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.72% या 8.10 रुपये चढ़कर 1,133.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

वेंचुरा सिक्योरिटीज की पेटीएम पर राय

Ventura Securities ने One 97 Communications Ltd (Paytm) पर अपना बुलिश रुख दोहराया है और अगले दो साल में शेयर में 84% तक तेजी की संभावना जताई है। ब्रोकरेज ने DCF-आधारित टारगेट प्राइस 2,074 रुपये तय किया है, जो मौजूदा बाजार भाव 1,127 रुपये से लगभग दोगुनी है। Ventura का मानना है कि Paytm मुनाफाखोरी बरकरार रखते हुए तेज रेवेन्यू ग्रोथ और मर्चेंट इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा।

अगस्त 2024 में कवरेज शुरू करने के बाद से Paytm ने ऑपरेशन और रणनीतिक बदलावों के जरिए प्रॉफिटैबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया है। कंपनी का मर्चेंट बेस Q1FY25 में 4.07 करोड़ से बढ़कर Q1FY26 में 4.5 करोड़ हुआ, जबकि भुगतान GMV 4.21 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.34 लाख करोड़ रुपये हो गया। मर्चेंट बेस में डिवाइस की पैठ 1.09 करोड़ से बढ़कर 1.3 करोड़ पर पहुंच गई, जिससे स्थायी रेवेन्यू धारा बनी।

कंपनी ने हाल ही में Paytm Postpaid को Suryoday Small Finance Bank और NPCI के सहयोग से फिर से लॉन्च किया है, ताकि उच्च-मार्जिन वाले वित्तीय सेवाओं के अवसरों को कैप्चर किया जा सके। UPI बाजार हिस्सेदारी Q1FY26 में 7.3% रही, जो एक साल पहले 7% थी। UPI पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) हिस्सेदारी 20.4% से बढ़कर 20.9% हो गई।

Ventura को उम्मीद है कि FY28 तक Paytm के मासिक लेनदेन करने वाले यूजर्स 7.4 करोड़ से बढ़कर 9.5 करोड़ होंगे और सब्सक्रिप्शन देने वाले व्यापारी 1.3 करोड़ से बढ़कर 2.2 करोड़। भुगतान GMV FY25 के 18.7 लाख करोड़ रुपये से लगभग दोगुना होकर FY28 में 33.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

Ventura का अनुमान है कि FY25-28 के दौरान Paytm का रेवेन्यू ग्रोथ 27.3% CAGR और कॉन्ट्रिब्यूशन प्रॉफिट 30.8% CAGR से होगी। कॉन्ट्रिब्यूशन मार्जिन 53.2% से बढ़कर 57.8% तक जाने की उम्मीद है। Paytm ने Q1FY26 में ESOP के बाद Ebitda पॉजिटिव किया और FY28 तक 2,164 करोड़ रुपये का Ebitda और 2,138 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल करने का अनुमान है, जबकि FY25 में घाटा रहा।