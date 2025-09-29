Penny Stock: रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप इंफ्रा कंपनी, आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड (RDB Infrastructure And Power Ltd) के शेयर आज निवेशकों के फोकस में हैं। दरअसल बीते शनिवार को कंपनी ने एक बड़े अधिग्रहण की जानकारी दी थी।

फिलहाल दोपहर 12:07 बजे तक आरडीबी इंफ्रा का शेयर बीएसई पर 0.57% या 0.27 रुपये गिरकर 46.83 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीते शनिवार को दी एक बड़े अधिग्रहण की जानकारी

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने आरडीबी भोपाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (RDB Bhopal Infrastructure Private Limited) के 51% शेयर खरीदने की मंजूरी दे दी है।

यह खरीद 27 सितंबर 2025 को हुए शेयर खरीद समझौते (SPA) के तहत होगी, जिसकी कुल कीमत ₹5,10,000 (पांच लाख दस हजार रुपये) तय की गई है।

कंपनी ने बताया कि RDB भोपाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को खरीदने का मकसद कारोबार को बढ़ाना है, क्योंकि यह कंपनी भी उसी तरह के काम में लगी हुई है। इस खरीद के बाद, यह कंपनी आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी।

दो साल में 775% का रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर बीते 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 21 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 775 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1215 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2940 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

RDB Infrastructure and Power Ltd एक भारतीय कंपनी है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में काम करती है। कंपनी मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन, सिविल निर्माण, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसका उद्देश्य स्थायी और कुशल ऊर्जा समाधान प्रदान करना है, साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना भी है।