250% का रिटर्न देने वाली इस स्मॉल कैप कंपनी ने दी बोर्ड मीटिंग से जुड़ी अहम जानकारी - रडार पर शेयर

358.69 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (इंडिया) लिमिटेड (Bhatia Communications & Retail (India) Ltd) के शेयरों में आज करीब 3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है।

दोपहर 2:26 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.78% या 0.82 रुपये गिरकर 28.66 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

जल्दी होगी Q2 FY26 के लिए मीटिंग

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि 30 सितंबर 2025 के समाप्त तिमाही के लिए अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग जल्द ही होने वाली है। मीटिंग कब होगी इसकी जानकरी थोड़े दिनों में दी जाएगी।

पांच साल में 250% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं शेयर पिछले 3 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीनें में 18 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 2 साल में शेयर 31 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 5 साल के दौरान शेयर 272 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

Bhatia Communications & Retail (India) Ltd एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से कम्युनिकेशंस और रिटेल सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और टेलीकॉम उपकरणों का आयात, वितरण और बिक्री करती है।

इसके साथ ही, कंपनी रिटेलिंग के क्षेत्र में भी एक्टिव है, जहां यह ग्राहकों को विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और गैजेट्स उपलब्ध कराती है।

Bhatia Communications की मुख्य विशेषता इसके बड़े नेटवर्क और मजबूत सप्लाई चैन हैं। कंपनी का फोकस ग्राहकों को लेटेस्ट और अपडेटेड तकनीक वाले प्रोडक्ट प्रदान करना है, जिससे ग्राहक की जरूरतें पूरी हो सकें।

इसके अलावा, Bhatia Communications विभिन्न ब्रांड्स के साथ साझेदारी करती है ताकि उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कंपनी का लक्ष्य बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है।

