scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार5 साल में 4788% का धमाकेदार रिटर्न! अब रेलवे से मिला बड़ा ऑर्डर - आपके पोर्टफोलियो में है ये ईवी स्टॉक?

5 साल में 4788% का धमाकेदार रिटर्न! अब रेलवे से मिला बड़ा ऑर्डर - आपके पोर्टफोलियो में है ये ईवी स्टॉक?

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। चेक करें डिटेल्स।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 29, 2025 15:36 IST

सोलर और ईवी स्टॉक, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) के शेयरों में आज करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इस शेयर ने निवेशकों को 5 साल में 4,788% का रिटर्न दिया है। 

एनएसई पर लिस्ट 2,789.19 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल कैप कंपनी को रेलवे से आज बड़ा ऑर्डर मिला है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (आगरा डिविजन) से 3 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 13 करोड़ रुपये है।

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, सर्वोटेक रिन्यूएबल पूरे ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। इसमें सोलर पैनल्स का डिजाइन बनाना, निर्माण करना, सप्लाई करना, इंस्टालेशन, टेस्टिंग और चालू करना शामिल है। ये सोलर पैनल अलग-अलग क्षमता के होंगे और आगरा डिविजन के कई रेलवे साइट्स पर लगाए जाएंगे। 

यह प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के पर्यावरण को बचाने के मकसद से जुड़ा है। इसका लक्ष्य है पारंपरिक बिजली पर कम निर्भर होना और ज्यादा से ज्यादा सोलर जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन उत्सर्जन कम करना।

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड की डायरेक्टर, सारिका भाटिया ने कहा कि यह प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि इंडियन रेलवे को सर्वोटेक रिन्यूएबल पर भरोसा है और वह हमें एक भरोसेमंद रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांड मानता है। हमने लगातार बेहतरीन सोलर सॉल्यूशंस देकर इस साझेदारी को मजबूत किया है और यह दिखाया है कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स को भी अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। हमें खुशी है कि हम रेलवे के हरित मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं और हम देशभर में टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक और असरदार सोलर तकनीकों के साथ काम करते रहेंगे।

5 साल में 4,788% का रिटर्न 

इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 5 दिन में 6 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं  पिछले 1 महीने में शेयर सपाट रहा है और 6 महीने में 3 प्रतिशत टूटा है। 

पिछले 1 साल में यह शेयर 32 प्रतिशत गिर चुका है। हालांकि पिछले 5 साल में यह शेयर 4,788% चढ़ा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 29, 2025