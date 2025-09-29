हेल्दी फूड खाना हुआ आसान, जोमैटो ने लॉन्च किया नया Healthy Mode फीचर, अब ऐप पर दिखेगा हर डिश का हेल्दी स्कोर
Zomato Healthy Mode: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम Healthy Mode है। फिलहाल यह सुविधा गुरुग्राम में उपलब्ध है और कंपनी जल्द ही इसे अन्य शहरों तक ले जाएगी।
क्यों लॉन्च किया गया Healthy Mode?
जोमैटो का कहना है कि मेट्रो शहरों में खासकर 18-45 आयु वर्ग के बीच हेल्दी फूड ऑप्शन की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए कंपनी ने ऐप पर हेल्दी खाने की पहचान और ऑर्डर को आसान बनाने की पहल की है।
क्या है Healthy Mode?
Healthy Mode में लिस्टेड हर डिश के साथ एक Healthy Score दिखेगा, जो Low से लेकर Super तक हो सकता है। यह स्कोर प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैलोरी जैसे पोषण कारकों पर आधारित होगा।
दीपिंदर गोयल ने क्या कहा?
जोमैटो के फाउंडर-सीईओ दीपिंदर गोयल ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि कई सालों से जोमैटो को लेकर मेरे मन में एक चिंता थी कि हमने खाने के लिए बाहर जाने और घर बैठे ऑर्डर करने को बहुत आसान बना दिया, लेकिन हम लोगों की असल में बेहतर और पौष्टिक खाना खाने में मदद नहीं कर पाए। हां, आप सलाद या स्मूदी बॉउल जैसे विकल्प पा सकते थे, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप सचमुच सेहतमंद और पोषण से भरपूर खाना चाहते थे, तो जोमैटो पर वो आसानी से नहीं मिलता था।
यह बात मुझे हमेशा परेशान करती थी, क्योंकि जब हम कहते हैं हमारा मिशन है 'ज्यादा लोगों के लिए बेहतर खाना', तो 'बेहतर' का मतलब सिर्फ स्वाद या विकल्प नहीं, बल्कि गहराई से बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक खाना होना चाहिए। आज हमने इस कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हम जोमैटो पर Healthy Mode लॉन्च कर रहे हैं। अब आप आसानी से अपने लिए हेल्दी और पौष्टिक खाने के ऑप्शन पा सकेंगे।
कैसे काम करेगा यह फीचर?
जोमैटो ने अपने रेस्तरां पार्टनर्स के साथ मिलकर खाने की डिशेज के लिए एक पूरा मैक्न्यूट्रिएंट प्रोफाइल तैयार किया है। इसका मतलब है कि अब हर डिश में कितनी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि हैं, इसकी जानकारी मिलेगी।
इसके लिए जोमैटो ने AI और LLMs का इस्तेमाल किया है। जब यूजर Healthy Mode ऑन करेंगे, तो उन्हें हर डिश के साथ एक हेल्दी स्कोर दिखेगा। इस स्कोर की मदद से यूजर आसानी से अपनी पसंद के हिसाब से हेल्दी खाने को चुन पाएंगे, और अलग-अलग डिशेज़ की तुलना भी कर सकेंगे।