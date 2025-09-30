Special Train in Diwali: फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने गुजरात से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेनें साबरमती-पटना और राजकोट-बरौनी के बीच साप्ताहिक चलेंगी, जो खासतौर पर दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को राहत देने के लिए चलाए जा रहे हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्पेशल ट्रेन की डिटेल्स

साबरमती-पटना-साबरमती साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन संख्या 09427/09428)

ट्रेन संख्या 09427 साबरमती से 01 अक्टूबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक हर बुधवार 18:10 बजे चलेगी और तीसरे दिन 01:00 बजे पटना पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09428 पटना से 03 अक्टूबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक हर शुक्रवार 04:40 बजे चलेगी और अगले दिन 09:55 बजे साबरमती पहुंचेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर (हमसफर) कोच होंगे और यह महसाणा, पालनपुर, जयपुर, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पटना जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

राजकोट-बरौनी-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन संख्या 09569/09570)

ट्रेन संख्या 09569 राजकोट से 02 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक हर गुरुवार 17:00 बजे चलेगी और तीसरे दिन 05:00 बजे बरौनी पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09570 बरौनी से 04 अक्टूबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक हर शनिवार 14:40 बजे चलेगी और तीसरे दिन 04:40 बजे राजकोट पहुंचेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर और एसी 3-टियर श्रेणी के कोच होंगे और यह वांकानेर, जयपुर, प्रयागराज, बक्सर, दानापुर, हाजीपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

बुकिंग जानकारी

ट्रेन संख्या 09427 और 09569 की बुकिंग 28 सितंबर 2025 से टिकट काउंटर, आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप और रेल वन ऐप पर शुरू हो चुकी है।

इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए यात्री त्योहारों के दौरान आराम से यात्रा कर सकेंगे, और रेलवे द्वारा निर्धारित ठहराव और संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी www.enquiry.indianrail.gov.in पर उपलब्ध होगी।