50 लाख वारंट को इक्विटी में बदलकर इस स्मॉल कैप कंपनी ने जुटाए 8.9 करोड़ - पांच साल में 290% चढ़ा स्टॉक

Stock on Radar: स्मॉल कैप कंपनी भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल (इंडिया) लिमिटेड (Bhatia Communications & Retail (India) Ltd) के शेयरों आज लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं।

खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर सुबह 11:56 बजे तक 0.27% या 0.08 रुपये गिरकर 29.66 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 371.20 करोड़ रुपये है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दरअसल कंपनी ने बीते मंगलवार 30 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी ने 30 सितंबर 2025 को हुई अपनी बोर्ड मीटिंग में 50 लाख वारंट को 50 लाख इक्विटी शेयरों में बदलने की मंजूरी दी है।

ये शेयर कंपनी के प्रमोटर ग्रुप और एक चुने हुए नॉन-प्रमोटर निवेशक Ebisu Global Opportunities Fund Limited को अलॉट किए गए हैं। हर शेयर की कीमत ₹23.75 तय की गई थी, जिसमें ₹1 फेस वैल्यू और ₹22.75 प्रीमियम शामिल है।

शेयर अलॉटमेंट के लिए Ebisu Global Opportunities Fund Limited ने कंपनी को कुल ₹8.90 करोड़ (₹8,90,62,500) का भुगतान किया है। यह रकम प्रति वारंट ₹17.8125 के हिसाब से दी गई है, जो कुल कीमत का 75% हिस्सा है। बाकी का 25% पहले ही चुका दिया गया था। इस अलॉटमेंट के जरिए कंपनी को अतिरिक्त फंड मिला है और इसकी पूंजी में भी बढ़ोतरी हुई है।

कुल मिलाकर अगर आसान शब्दों में समझें तो कंपनी ने 50 लाख वारंट को शेयरों में बदलकर प्रमोटर और कुछ सार्वजनिक निवेशकों को शेयर दे दिए हैं, जिसके बदले उसे करीब 8.9 करोड़ रुपये मिले हैं।

जल्दी होगी Q2 FY26 के लिए मीटिंग

कंपनी ने हाल ही में बताया था कि 30 सितंबर 2025 के समाप्त तिमाही के लिए अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग जल्द ही होने वाली है। मीटिंग कब होगी इसकी जानकरी थोड़े दिनों में दी जाएगी।

पांच साल में 290% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग 5 प्रतिशत गिरा है। वहीं शेयर पिछले 3 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीनें में 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो पिछले 2 साल में शेयर 36 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 5 साल के दौरान शेयर 290 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

कंपनी के बारे में

Bhatia Communications & Retail (India) Ltd एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से कम्युनिकेशंस और रिटेल सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और टेलीकॉम उपकरणों का आयात, वितरण और बिक्री करती है।

advertisement

इसके साथ ही, कंपनी रिटेलिंग के क्षेत्र में भी एक्टिव है, जहां यह ग्राहकों को विभिन्न टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और गैजेट्स उपलब्ध कराती है।

Bhatia Communications की मुख्य विशेषता इसके बड़े नेटवर्क और मजबूत सप्लाई चैन हैं। कंपनी का फोकस ग्राहकों को लेटेस्ट और अपडेटेड तकनीक वाले प्रोडक्ट प्रदान करना है, जिससे ग्राहक की जरूरतें पूरी हो सकें।

इसके अलावा, Bhatia Communications विभिन्न ब्रांड्स के साथ साझेदारी करती है ताकि उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कंपनी का लक्ष्य बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है।

