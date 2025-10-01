आरबीआई एमपीसी के फैसले के बाद Hudco, IREDA, REC सहित अन्य पीएसयू फाइनेंशियल स्टॉक्स में आई 5% की तेजी - वजह?
बुधवार को Hudco, IREDA, PFC, REC और दूसरी सरकारी फाइनेंशियल कंपनियों के शेयरों में करीब 5% तक की तेजी देखी गई। ये उछाल RBI की मौद्रिक नीति में किए गए एक फैसले के बाद आया है। जानिए डिटेल
PSU Stocks after RBI Policy: बुधवार को Hudco, IREDA, PFC, REC और दूसरी सरकारी फाइनेंशियल कंपनियों के शेयरों में करीब 5% तक की तेजी देखी गई। ये उछाल RBI की मौद्रिक नीति में किए गए उस फैसले के बाद आया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पर लगने वाला जोखिम भार (Risk Weight) कम कर दिया गया है।
इस फैसले से इन कंपनियों को लोन देने और फंड जुटाने में आसानी होगी, जिससे इनका कारोबार बढ़ सकता है। निवेशकों ने इसे पॉजिटिव संकेत माना है और इसी वजह से शेयरों में तेजी आई है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी के फैसले को सुनाते हुए रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखने की जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने घोषणा की कि ऑपरेशनल, हाई क्वालिटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए NBFC लोन पर रिस्क वेट्स घटाए जाएंगे, जिससे फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होगी।
स्टॉक्स में तेजी
Hudco का शेयर ₹223.70 से बढ़कर ₹235.25 हो गया, यानी करीब 5.15% की तेजी देखने को मिली। IREDA ₹149 से बढ़कर ₹155.30 पर पहुंचा, जिसमें 4.45% की तेजी रही। इसी तरह REC के शेयर ₹373 से बढ़कर ₹390.40 हुए, यानी 4.65% की बढ़त।
PFC के शेयर ₹410 से बढ़कर ₹426.35 हुए, जो करीब 3.9% की बढ़त है। IRFC में भी हल्की तेजी रही और इसका शेयर ₹123 से बढ़कर ₹125.35 पहुंचा, जो लगभग 2% की बढ़त है।
इसके अलावा, Gujarat State Financial Corporation, IFCI, और Tourism Finance Corporation जैसे अन्य NBFCs में भी 1% तक का इजाफा देखा गया।
एक्सपर्ट की राय
अर्थ भारत इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स IFSC LLP के मैनेजिंग पार्टनर सचिन सावरीकर ने कहा कि NBFCs के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पर रिस्क वेट्स में कमी एक सकारात्मक कदम है। इससे इस अहम सेक्टर के लिए पैसे जुटाने की लागत (कैपिटल कॉस्ट) कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि RBI का यह फैसला एक प्रगतिशील दिशा की ओर इशारा करता है, जो विकास को बढ़ावा देने वाला है और साथ ही वित्तीय क्षेत्र को और ज्यादा कुशल बना सकता है।