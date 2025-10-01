Mutual Funds: जेरोधा म्यूचुअल फंड अब आधिकारिक तौर पर Open Network for Digital Commerce (ONDC) पर आ चुकी है। इसका मतलब है कि अब Zerodha के लो-कॉस्ट इंडेक्स फंड और ETFs को भारत के बढ़ते डिजिटल मार्केटप्लेस में सीधे खरीदा जा सकेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम म्यूचुअल फंड निवेश के लिए वैसा ही बड़ा बदलाव ला सकता है, जैसा UPI ने डिजिटल पेमेंट के लिए किया था।

जेरोधा म्यूचुअल फंड के ONDC प्लेटफॉर्म पर आने का मतलब क्या?

जेरोधा म्यूचुअल फंड के ONDC प्लेटफॉर्म पर आने का मतलब यह है कि अब जेरोधा के म्यूचुअल फंड को Paytm, PhonePe आदि ONDC-सक्षम ऐप से आसानी से खरीदा जा सकेगा। निवेशकों को अब सिर्फ Zerodha की वेबसाइट या Zerodha Coin ऐप तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। ओएनडीसी पर आने से अधिक लचीलापन, आसान पहुंच और बेहतर सुविधा मिलती है।

जिस तरह UPI ने डिजिटल पेमेंट्स को हर किसी के लिए आसान और आम बना दिया, उसी तरह अब ONDC म्यूचुअल फंड निवेश को भी अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यह पहल लंबी अवधि के निवेश को उतना ही सरल बनाने की दिशा में है, जितना मोबाइल से पैसे भेजना। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे न सिर्फ फंड ढूंढना आसान होगा, बल्कि डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर जुड़ाव, कीमतों में पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।

Zerodha का फोकस

जेरोधा ने ONDC प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पैसिव निवेश विकल्प यानी इंडेक्स फंड और ETFs को शामिल किया है। ये फंड सरल, कम लागत वाले होते हैं और लंबी अवधि की कंपाउंडिंग पर आधारित होते हैं। Zerodha का मकसद है कि पारंपरिक बिचौलियों को हटाकर निवेश को सस्ता और पारदर्शी बनाया जाए। इससे एक्सपेंस रेशियो कम रहता है और निवेशकों को लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है।