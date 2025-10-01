Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition की लॉन्च डेट कन्फर्म! इस दिन लॉन्च होगा रियलमी का लिमिटेड एडिशन फोन

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition: रियलमी ने अपने नए स्मार्टफोन Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। यह खास एडिशन अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाला है।

यह फोन असल में Realme 15 Pro 5G का ही एक लिमिटेड एडिशन वर्जन है, जिसमें हार्डवेयर लगभग वही है, लेकिन डिजाइन और लुक में बड़ा बदलाव किया गया है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें स्टाइलिश बॉडी, Game of Thrones थीम वाला बैक पैनल, और नैनो-एंग्रेव्ड डिजाइन मोटिफ्स दिए गए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इन दिन होगा लॉन्च

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition की लॉन्च डेट 8 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इस फोन को दोपहर 2:30 बजे (IST) लॉन्च किया जाएगा।

Witness an event as rare as a dragon’s flight.



One you won’t forget. Across frozen lands, flames rise, and a secret is revealed… ⚔️



Launching on 8th Oct | Starting 2.30PM IST

Know More: https://t.co/zQDq8f4Eec#OwnYourRealPower #GameofThronesPhone #realme15Pro pic.twitter.com/QbMTZXyUgt — realme (@realmeIndia) October 1, 2025

इस लिमिटेड एडिशन के साथ मिलने वाला गिफ्ट बॉक्स भी बेहद खास है। यह Dragon Egg से प्रेरित एक वुडन बॉक्स में आएगा, जो पूरी तरह Game of Thrones थीम पर आधारित है।

गिफ्ट बॉक्स में :

वेस्ट्रोस का मिनिएचर मॉडल

Iron Throne से प्रेरित एक फोन स्टैंड

हाउस इंसिग्निया के साथ कलेक्टिबल कार्ड्स, जो शो के फैंस के लिए खास आकर्षण होंगे।

UI में भी बदलाव

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Edition में कस्टम Ice और Fire थीम वाले UI दिए गए हैं, जो House Stark और House Targaryen से प्रेरित हैं। फोन के बैक पैनल पर भी नैनो-एंग्रेव्ड डिज़ाइन और GOT से जुड़े स्टाइलिश एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं।

हालांकि, ये सभी बदलाव केवल कॉस्मेटिक और यूजर इंटरफेस तक सीमित हैं। इस स्पेशल एडिशन में हार्डवेयर या स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी, परफॉर्मेंस और फीचर्स पूरी तरह स्टैंडर्ड Realme 15 Pro 5G जैसे ही रहेंगे।

Realme 15 Pro 5G स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन में आपको 6.8 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 2,500Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। इसकी पिक ब्राइटनेस 6,500 nits तक जाती है और इसमें आपको Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिलती है।

फोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर लगा है। इसमें 12GB LPDDR4X RAM और 512GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह डिवाइस Android 15 पर आधारित Realme UI 6.0 पर चलता है, जो नए फीचर्स और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के साथ आता है।

कैमरा और बैटरी

Realme 15 Pro 5G में ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप मिलता है। रियर साइड पर है 50MP Sony IMX896 प्राइमरी सेंसर और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, जो शानदार डिटेल और वाइड एंगल शॉट्स कैप्चर करता है। फ्रंट में भी 50MP सेल्फी कैमरा है, जो वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए बेहतरीन अनुभव देता है।

advertisement

फोन में 7,000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह डिवाइस IP66, IP68 और IP69 रेटिंग्स के साथ आता है, यानी ये डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट है और हर तरह के मौसम और एक्सट्रीम कंडीशन्स में भी टिकाऊ बना हुआ है।