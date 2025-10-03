Stocks to BUY: डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस SMIFS ने अक्टूबर 2025 के लिए Oil India, Coal India और AWL Agri Business (पूर्व में Adani Wilmar) को अपनी टॉप पिक्स में शामिल किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत टेक्निकल पैरामीटर्स और साउंड चार्ट पैटर्न्स इन शेयरों को अगले 6-8 हफ्तों यानी 2 महीने में 11% से 18% तक की बढ़त दिला सकते हैं।

Oil India

SMIFS का अनुमान है कि Oil India के शेयरों में अगले दो महीनों में 18% तक की तेजी आ सकती है। स्टॉक फिलहाल ₹413 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जून हाई से चली आ रही डिसेंडिंग ट्रेंडलाइन रेसिस्टेंस को तोड़ चुका है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि स्टॉक वर्तमान में अपट्रेंड में है, जिसका संकेत 56 के स्तर पर स्थित RSI से मिलता है। साथ ही, MACD में बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक का मौजूदा सपोर्ट ₹398-400 के बीच है।

SMIFS ने इस शेयर का टारगेट प्राइस ₹489 का दिया है और ₹383 पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।

AWL Agri Business (Adani Wilmar)

ब्रोकरेज का कहना है कि AWL Agri Business में अगले डेढ़ महीने में 11% तक अपसाइड संभव है। फिलहाल स्टॉक ₹250-255 के सपोर्ट जोन के पास है।

ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस ₹290 का दिया है और ₹245 का स्टॉप लॉस रखने की संभावना जताई है।

Coal India

SMIFS ने Coal India पर भी बुलिश कॉल दी है और इसमें 12% तक की बढ़त की संभावना जताई है। स्टॉक का क्रिटिकल ब्रेकआउट लेवल ₹390 है।

ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक फिलहाल धीरे-धीरे अपट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, RSI 50.44 पर है जो संकेत देता है कि तेजी आ सकती है। MACD में भी बुलिश क्रॉसओवर बनने के आसार हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि ₹372-374 का अच्छा सपोर्ट है। SMIFS ने इस शेयर का टारगेट प्राइस ₹435 तय किया है और ₹368 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है।