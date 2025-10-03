बाजार खुलते ही इस ज्वेलरी स्टॉक को खरीदने की मची लूट! इस एक खबर के बाद 4% उछला ₹20 से कम वाला ये शेयर
इस ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 13.06 रुपये पर खुला था और अभी तक शेयर ने अपना इंट्राडे हाई 13.44 रुपये को टच कर लिया है।
PC Jeweller Share Price: ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी, पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 4% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है।
पीसी ज्वैलर का शेयर आज बीएसई पर 13.06 रुपये पर खुला था और अभी तक शेयर ने अपना इंट्राडे हाई 13.44 रुपये को टच कर लिया है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:37 बजे तक कंपनी के 53,35,048 (53.35 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।
PC Jeweller Share Price
खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर सुबह 09:53 बजे तक बीएसई पर 4.11% या 0.52 रुपये चढ़कर 13.18 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.86% या 0.49 रुपये की तेजी के साथ 13.17 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
आज क्यों है शेयरों में तेजी?
पीसी ज्वैलर के शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए गए बिजनेस अपडेट के बाद आई है। कंपनी ने बीते 2 अक्टूबर को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर 2025 के समाप्त तिमाही में कंपनी ने त्योहारों के दौरान मजबूत ग्राहक मांग के चलते शानदार प्रदर्शन किया है और पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में लगभग 63% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है।
कंपनी ने यह भी बताया कि उसने इस तिमाही में बैंकों से लिया गया बकाया कर्ज लगभग 23% तक घटा दिया है। यह उस 9% की कमी के अलावा है, जो पहली तिमाही में की गई थी, और उससे पहले पिछले पूरे वित्त वर्ष में 50% से अधिक कर्ज पहले ही चुका दिया गया था। यह सब कंपनी के लक्ष्य के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें कंपनी FY 2025-26 के अंत तक पूरी तरह कर्जमुक्त होना चाहती है।
इस तिमाही में कंपनी ने दिल्ली के पीतमपुरा में फ्रैंचाइजी के स्वामित्व वाला नया शोरूम भी खोला है, जिससे क्षेत्र में पीसी ज्वैलर की मौजूदगी और मजबूत हुई है। कंपनी ने बताया कि उसका फोकस कंपनी के स्वामित्व और फ्रैंचाइजी मॉडल के संतुलित विस्तार पर बना हुआ है।