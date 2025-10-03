Waaree Energies Share Price: सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी, वारी एनर्जीज (Waaree Energies) के शेयरों में आज 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक आज बीएसई पर 3369.95 रुपये पर खुला और अपने इंट्राडे हाई 3469 रुपये को छुआ।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर एनएसई पर सुबह 10:50 बजे तक 3.42% या 114 रुपये की तेजी के साथ 3,446 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.28% या 109.20 रुपये चढ़कर 3440 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

शेयर में आज क्यों तेजी?

स्टॉक में यह तेजी तब आई जब कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ने बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर और इन्वर्टर कारोबार में बड़ी क्षमता विस्तार को मंजूरी दे दी है।

बैटरी और एनर्जी स्टोरेज में बड़ा निवेश

कंपनी ने बताया कि उसकी सहायक कंपनी Waaree Energy Storage Solutions Pvt Ltd की लिथियम-आयन एडवांस्ड केमिस्ट्री स्टोरेज सेल और BESS प्लांट की क्षमता को 3.5 GWh से बढ़ाकर 20 GWh किया जाएगा। इसके लिए ₹8,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।

इलेक्ट्रोलाइजर और इन्वर्टर बिजनेस

Waaree Clean Energy Solutions Pvt Ltd में इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन क्षमता को 300 MW से 1,000 MW प्रति वर्ष करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए कंपनी ₹125 करोड़ का निवेश करेगी।

Waaree Power Pvt Ltd में इन्वर्टर निर्माण क्षमता को 3 GW से 4 GW किया जाएगा, जिसके लिए ₹50 करोड़ का खर्च होगा।

इन सभी प्रोजेक्ट को मिलाकर कंपनी ने लगभग ₹8,175 करोड़ का अतिरिक्त Capex तय किया है। Waaree Energies ने कहा कि यह कदम ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में उसकी पकड़ को मजबूत करेगा और तेजी से बढ़ती घरेलू व वैश्विक मांग का फायदा उठाने में मदद करेगा।